Cerca de 300 voluntarios integrarán el dispositivo sanitario de Cruz Roja durante los Sanfermines de 2026

Imagen de un dispositivo sanitario de Cruz Roja durante las fiestas de San Fermín - CRUZ ROJA NAVARRA

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Navarra reactiva este fin de semana su "mayor dispositivo de riesgo previsible del año", con motivo de las fiestas de San Fermín. Durante diez días, unas 300 personas voluntarias prestarán atención sanitaria en los principales actos festivos, desde el 5 de julio a las 18 horas hasta las 0 horas del 15 de julio.

El dispositivo volverá a movilizar a personal médico y de enfermería, socorristas, técnicos sanitarios, conductores, teleoperadores, equipos logísticos y de comunicación, procedentes de 14 asambleas locales de Navarra.

Un total de 37 personas voluntarias de Cruz Roja Española llegarán a partir de este fin de semana desde 12 comunidades autónomas para reforzar el operativo.

La principal incorporación al dispositivo de Cruz Roja para 2026 será el despliegue sanitario previsto para el Chupinazo Txiki, que contará con una cobertura similar a la del tradicional lanzamiento del Chupinazo. Cruz Roja activará tres puestos sanitarios con personal médico, de enfermería, socorristas, ambulancias y vehículos de apoyo.

Este dispositivo se suma al operativo habitual del Chupinazo del 6 de julio, en el que Cruz Roja instalará puestos asistenciales en las inmediaciones de la Plaza Consistorial para atender las incidencias más frecuentes, como contusiones, heridas, lipotimias o patologías relacionadas con la concentración de público.

Uno de los puestos se ubicará en la Cuesta de Santo Domingo (edificio del Departamento de Educación) y otro en el atrio de la parroquia de San Saturnino. Ambos puntos permanecerán abiertos desde las 10 horas del 6 de julio hasta la finalización de las atenciones.

El tercer puesto será la Unidad de Primera Atención (UPA), ubicada en la plaza de Recoletas, que abrirá a las 10 horas y cerrará su actividad a las 6 horas del 7 de julio.

Otra de las novedades del dispositivo de Cruz Roja en 2026 será la cobertura sanitaria del Herri Kirolak. Del 8 al 14 de julio, una ambulancia con personal sanitario de la organización dará cobertura a las exhibiciones que se celebrarán en la Plaza de los Fueros.

ENCIERROS Y ATENCIÓN SANITARIA EL RESTO DE LAS FIESTAS

Durante los encierros, cerca de 100 personas voluntarias formarán parte del dispositivo sanitario de Cruz Roja. El operativo contará con diez ambulancias medicalizadas distribuidas a lo largo del recorrido y coordinadas desde el Centro de Operaciones Autonómico, que está en permanente conexión con SOS Navarra. Las ambulancias estarán ubicadas en Ayuntamiento (2), Mercaderes (2), Telefónica (5) y Plaza de Toros (1).

La Base de Socorros y Emergencias de la Asamblea Local de Cruz Roja en Pamplona permanecerá operativa las 24 horas para atender los requerimientos de SOS Navarra.

Asimismo, volverán a estar en funcionamiento las dos Unidades de Primera Atención (UPA) situadas en Recoletas y en el colegio Vázquez de Mella. La unidad de Recoletas estará operativa durante todos los días de las fiestas, de 14 a 6 horas. Los días 6, 7, 10 y 11 de julio abrirá a las 10 horas, coincidiendo, respectivamente, con el Chupinazo, la Procesión, el Chupinazo Txiki y la Ofrenda a las Personas Mayores.

El servicio ubicado en el colegio Vázquez de Mella reforzará la asistencia durante el fin de semana. Este centro abrirá el lunes 6 de julio a las 11 horas y cerrará a las 2 horas del martes 7 de julio. El viernes 10 de julio abrirá a las 10 horas y cerrará el lunes 13 de julio a las 2 horas. Estos recursos tienen como objetivo atender patologías leves y moderadas, "contribuyendo a descongestionar la atención hospitalaria".

Durante las noches de las fiestas, entre las 22 y las 10 horas, volverán a prestar servicio dos motos sanitarias. Este servicio cuenta con desfibriladores y equipos de oxigenoterapia y lo integran personal de enfermería, técnicos sanitarios y socorristas.

Para los fuegos artificiales, Cruz Roja prestará seguridad en el interior de la Ciudadela. Durante los días pares de las fiestas y a lo largo de todos los lanzamientos ubicará servicios de ambulancia en la Vuelta del Castillo, a la altura de c/ Fuente del Hierro, así como en la confluencia entre la avenida Conde Oliveto y calle Tudela.

En días pares tendrá una tercera ambulancia dentro de la Ciudadela. A estos recursos se suma un camión de IMV (Incidentes Múltiples Víctimas), que estará ubicado todos los días de las fiestas en la plaza Príncipe de Viana.

Otras actividades que serán cubiertas por el servicio preventivo de Cruz Roja son el toro de fuego-zezenzusko; el área deportiva infanto-juventil 'Kirolari-Sport Kids', los días pares; Encierro Txiki, días pares de las fiestas, y el Encierrillo, entre otros espectáculos.

Durante los Sanfermines 2025, Cruz Roja Navarra realizó de 1.285 atenciones en los diferentes servicios. La mayoría de ellas en los encierros (333 atenciones, con 33 traslados) y en las Unidades de Primera Atención (388) y en la vía pública (403), entre otras.

CRUZ ROJA JUVENTUD

Cruz Roja Juventud Navarra volverá a participar en las fiestas de San Fermín con el desarrollo de las campañas 'Si lo tienes claro, elige', centrada en la prevención del consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes, y 'Jóvenes e ITS', orientada a la información, sensibilización y prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, que se llevarán a cabo del 6 al 14 de julio en la Plaza Recoletas, en horario de 17 a 20 horas.

Durante el desarrollo de ambas campañas se distribuirá material preventivo, incluyendo preservativos internos y externos, barreras de látex, lubricantes y dediles. En el marco del programa 'Jóvenes e ITS' se trabajará de manera coordinada con el voluntariado del área de Salud de Cruz Roja en Navarra.

Aunque ambos programas están dirigidos a públicos diferenciados, jóvenes y adolescentes, por un lado, y población adulta, por otro, esta colaboración "permitirá ampliar el alcance de las acciones y llegar a un mayor número de personas durante las fiestas".

Por otro lado, Cruz Roja realizará un año más la campaña 'Contrata Sin - kontratu ezazu nugatu gabe', que busca sensibilizar sobre la igualdad en el ámbito laboral. Se han distribuido cerca de 40.000 salvamanteles en 36 locales hosteleros de Pamplona y Comarca, en colaboración con la Asociación de Hostelería y Turismo.