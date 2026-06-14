Cerca de 3.000 personas participan en la XII Marcha Contra el Cáncer de Pamplona

Salida de la XII Marcha Contra el Cáncer de Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 3.000 personas han participado este domingo en la XII Marcha Contra el Cáncer en Pamplona, cuyos fondos, recaudados a través de las inscripciones, con un precio de 10 euros, se destinarán íntegramente a los proyectos de investigación oncológica que financia la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra.

La carrera, de unos 5 kilómetros, ha partido a las 11 de la mañana desde el interior de la Ciudadela atravesando la Puerta del Socorro y ha recorrido los alrededores de este espacio para finalizar de nuevo en el interior de la Ciudadela. La jornada ha incluido, además, un programa de actividades de animación, deportivas y de ocio dirigidas a todos los públicos, así como un puesto de venta de productos solidarios.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra, Rafael Teijeira, ha destacado el aumento en la participación en esta marcha, que el año pasado llegó a las 2.500 personas y que en esta edición "yo creo que alcanzaremos las 3.000".

Ha recordado que la finalidad de este evento es financiar la investigación contra el cáncer y ayudar a "mejorar la calidad de vida de los pacientes y también a la atención, no solo de los pacientes con cáncer, también de sus familiares". Tal y como ha explicado, la asociación "ofrece servicios de distintos tipos, de psicooncología, de fisioterapia, de logopedia, de alojamiento a los pacientes que lo necesitan y también acompañamiento a los familiares".

Teijeira ha selañado que la asociación está "potenciando" no solo la "investigación básica y la investigación directa a los pacientes sino también la investigación en prevención, que es fundamental". En este sentido, ha apuntado que "se calcula que la incidencia del cáncer podría disminuir hasta un 40% si conseguimos una prevención adecuada" y ha recordado que el "objetivo final" es conseguir en 20230 reducir la incidencia de esta enfermedad y aumentar la supervivencia hasta el 70%.

Rafael Teijeira ha subrayado que ""actividades como estas suman y suman mucho" y ha puesto en valor que la ciudadanía "se vuelca totalmente" en esta causa. Ha recordado que todas las actividades que ofrece la asociación son gratuitas y no hace falta ser socio para disfrutar de ellas, por lo que "es absolutamente necesario lo que hacen nuestros ciudadanos, que es colaborar con asociaciones como la nuestra".

Por su parte, el segundo teniente de alcalde y responsable del Área de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha destacado que la capital "es una ciudad de los cuidados, de la solidaridad y del compromiso" y "lo demuestra permanentemente". Ha agradecido a la Asociación Española Contra el Cáncer de Navarra su "trabajo inmenso y precioso" con "todas las personas que pasan por estos procesos de enfermedad" y ha puesto en valor su labor de "acompañamiento a las familias, sensibilización social e investigación".

Abaurrea ha resaltado la nueva sede de la asociación en la avenida Pío XII, en la que "hemos colaborado" desde el Consistorio y que "nos sitúa un poco como ciudad avanzada en esa cuestión". El edil ha resaltado el "trabajo conjunto" entre las administraciones, la ciudadanía y asociaciones con las que "ayudamos a la gente y nos hace una ciudad mucho mejor, mucho más amable y mucho más atractiva".