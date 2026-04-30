Cerca de 6.700 personas han elegido ya el cartel que quieren que represente las fiestas de San Fermín este año

Carteles escogidos. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuando ha pasado ya el ecuador del plazo asignado para la votación popular del cartel que anunciará las fiestas de San Fermín, un total de 6.659 personas ha ejercido ya su derecho a voto. La cifra es similar a la del año pasado, cuando, a falta de cuatro días de votación, habían votado 6.861 personas. No obstante, habrá que esperar a que se cierren las votaciones el próximo 4 de mayo para saber cuánta gente ha decidido implicarse en la elección del cartel.

De los 6.659 votos emitidos hasta primera hora de este jueves, el 77,6% se han registrado de forma online a través de la web municipal pamplona.es y de la web pamplonaescultura.es, lo que representa un total de 5.170 votos. Por su parte, en las urnas repartidas en la red Civivox se han emitido 1.417 votos hasta la fecha, lo que supone un 21,2% del total. Por su parte, el teléfono de atención ciudadana 010 ha registrado, de momento, 72 votos.

Las votaciones permanecerán abiertas hasta el lunes 4 de mayo, si bien el horario de cierre de las urnas varía en función de la modalidad elegida. Así, en el Teléfono de Atención Ciudadana 010 (948 420 100 si se llama desde la red móvil o desde fuera de Pamplona) se podrá votar hasta las 19 horas del próximo lunes. En la red Civivox, el voto presencial se podrá hacer en el horario habitual de los centros. Y, por su parte, de forma online, se podrán emitir votos hasta las 23.59 horas de ese lunes en las web www.pamplona.es y www.pamplonaescultura.es.

La elección del cartel está abierta a toda la ciudadanía empadronada en Pamplona. Únicamente se admitirá un voto por persona. De hecho, se solicitará nombre, apellidos y DNI para verificar que no se han emitido varios votos. En el caso de la modalidad online, además, se requiere una dirección de correo electrónico. El sistema enviará un enlace a la dirección de correo electrónico facilitada, que se debe validar para poder contabilizar el voto.