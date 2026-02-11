Cerdán dice que "evidentemente" no tiene relación con Chivite "después de lo que ha pasado": "No he hablado con ella"

1050910.1.260.149.20260211110237 El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Cerdán comparece un día después del consejero - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha afirmado este miércoles que no ha hablado con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, desde que se conoció el primer informe de la UCO de la Guardia Civil que lo implica en una presunta trama de corrupción y ha señalado que no tienen relación con ella.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha preguntado a Cerdán si ha roto su relación con María Chivite, a lo que el exsecretario de Organización ha respondido: "Después de lo que ha pasado, si no he hablado con ella, evidentemente no tenemos relación".

En un tenso interrogatorio con el portavoz de UPN, Javier Esparza, Santos Cerdán ha afirmado que ni presentó al administrador de Servinabar, Antxon Alonso, a la presidenta María Chivite, ni le facilitó acceso a ella, del mismo modo que no dio instrucciones a ningún consejero para que recibieran a Alonso. También ha asegurado que no ha pedido a María Chivite que reciba a ninguna empresa.

Además, ha afirmado que no tiene colocado ningún cargo ni en el Gobierno de Navarra ni en el Gobierno de España.

Santos Cerdán ha asegurado que acudió a reuniones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra en las que se hablaba de obras públicas como diputado por Navarra, a lo que Esparza ha señalado que era "como meter un zorro en el gallinero". En ese punto, Cerdán ha pedido ser tratado con "respeto".

"Hay un diputado con influencia en el Gobierno de España, sí, tenía influencia, consigue subvenciones para Navarra, para los vecinos de esta comunidad, y me siento orgulloso de haberlo hecho y traer 40 millones para esa obra -el túnel de Belate- y otros tantos para la Nacional-121, que afortunadamente se han evitado muchos accidentes de tráfico y alguna muerte", ha afirmado Cerdán.

En otro momento del interrogatorio, Javier Esparza ha preguntado a Cerdán sobre su presunta petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el PSOE asumiera los gastos de su defensa legal, a lo que Cerdán ha indicado: "Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez". Además, ha explicado Cerdán que lo que reclamaban sus abogados era "un seguro de responsabilidad que tenía el partido".

También ha restado credibilidad a la afirmación de Víctor de Aldama de que los contratos adjudicados a Servinabar en Navarra formaban parte del "cupo vasco". "El señor Aldama ha hablado mucho. El señor Aldama ha acusado de muchas cosas, pero no ha presentado pruebas de nada. Lo que le ha servido es para salir de la cárcel con no sé qué justificaciones", ha indicado.