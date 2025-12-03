El CGPJ elige por unanimidad a la magistrada Ana Montserrat Llorca presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra

PAMPLONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles por unanimidad el nombramiento de la magistrada Ana Montserrat Llorca Blanco como presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra.

La magistrada era la única candidata que había solicitado la plaza, vacante desde el pasado 18 de junio como consecuencia de la designación de José Julián Huarte Lázaro como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, según ha informado el CGPJ.

Además, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado anunciar en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de la presidencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Illes Balears y de Cantabria, debido a la expiración del mandato de sus actuales titulares, así como las presidencias de las Salas de lo Social de los TSJ de Andalucía (sede de Málaga), Cantabria y la Región de Murcia.