Charlas de literatura, actividades de transición energética y talleres de escritura poética, en la Biblioteca de Navarra

Fachada de la Biblioteca de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Navarra ofrece en su programación para los meses de septiembre y octubre un ciclo de charlas sobre literatura, actividades divulgativas sobre transición energética y talleres de escritura poética para todos los públicos, entre otros.

En septiembre da comienzo la segunda edición del ciclo 'Narrativas de memoria personal', ciclo en que las voces participantes reflexionan "sobre las experiencias y los deseos que alimentan la narrativa del yo, su naturaleza necesaria y su posible alcance social".

Este año, el ciclo, que se extiende hasta mediados de noviembre, cuenta con las intervenciones de Lola López Mondéjar, el 23 de septiembre; Raquel Taranilla, el 7 de octubre; Miguel Ángel Hernández, el 21 de octubre; Rosa Ribas, el 4 de noviembre; y Llucia Ramis, el 18 de noviembre. Las charlas, dirigidas por Margarita Leoz y Jesús García Salguero, tendrán lugar en la Sala de Planta 1 a las 19 horas.

Por su parte, los espacios expositivos de la Biblioteca de Navarra inauguran el curso con la exposición 'Río Arga, 50 años de poesía', que reúne un repaso a la historia de la revista poética navarra Río Arga con una muestra de los textos más relevantes escritos en sus publicaciones. La exposición se inaugura el 1 de septiembre por la tarde y se puede visitar hasta el 30 de septiembre.

Este aniversario se acompaña del recital de poesía '50 años: versos y edades', el 9 de septiembre, y la presentación del número 160 de la revista Río Arga, antología del cincuentenario, el 24 de septiembre.

Otra exposición ocupará el Patio Central de la Planta Baja del 25 de septiembre al 31 de octubre: 'Paisajes deshabitados de Navarra', organizada por el Archivo Contemporáneo de Navarra tras su IX Certamen de Fotografía Paisajes con Memoria.

Además, la Biblioteca de Navarra apuesta por las actividades participativas y de creación, estos meses, con talleres de escritura para diversos públicos: el de la escritora Mar Benegas, que imparte el 28 de octubre el taller de poesía 'Cartografía del viento', orientado a adultos, y el 29 de octubre el taller de intervención poética Cereza-Dadá, orientado a familias a partir de seis años, ambos gratuitos.

Además, en octubre se inaugura la nueva actividad anual de escritura 'Algo en medio: un taller de literatura y artes visuales', impartida por Daniel Franco y que "surge del éxito cosechado por los talleres Narrativas Migrantes realizados en la Biblioteca en los cursos anteriores".

Esta nueva actividad se celebra los sábados, da comienzo el 3 de octubre y recibe las inscripciones en la web de la editorial Graviola de forma gratuita.

Por otra parte, entre septiembre y octubre, tiene lugar el ciclo de actividades divulgativas 'Mapa sobre la transición energética' que reúne a figuras como Alberto Garzón o Daniel Carralero.

El ciclo se compone de dos charlas y dos talleres prácticos que "aportan una visión geoestratégica, política y de vida práctica sobre los caminos más practicables frente al cambio climático y la crisis energética".

El 28 de septiembre, Alberto Garzón presenta su libro 'La Guerra por la Energía', con la colaboración de Más Planeta; el 7 de octubre, se celebra el taller en euskera 'Autosufizientzia, elikadura eta energia burujabetzaren bidean' y el 9 de octubre se imparte un 'Taller de Aprovechamiento de excedentes de la huerta', ambos a cargo de Gukalde y con inscripción previa y gratuita. Finalmente, el 23 de octubre, Daniel Carralero presenta su libro 'Un lugar al que llegar. Mapa político de la transición energética'.

La Biblioteca también celebra el Día de las Escritoras destacando las figuras de mujeres que pertenecieron al Lyceum Club Femenino, asociación de desarrollo cultural y social, de cuya fundación se cumplen 100 años.

La programación se compone de la charla del 19 de octubre, 'Sin ellas, la foto no está completa. Cartas: las redes sociales de las poetas del 27' a cargo de Rosa Fernández Urtasun, y del ciclo de películas 'Escritoras en el cine' en colaboración con Filmoteca de Navarra los días 6, 13 y 27 de octubre.

Bimestralmente, la Biblioteca de Navarra ofrece selecciones de libros escogidos por personal bibliotecario de diferentes temáticas. En septiembre y octubre, el centro de interés de música se organiza en torno a la música antigua y complementa su selección de títulos con una ponencia musicada y presentación del libro Guillaume de Machaut, con los autores Mikel Zuza y Enrique Galdeano, que se celebra el 8 de octubre.

La labor de divulgación científica y formación a lo largo de toda la vida se completa el 30 de septiembre con la charla 'Murciélagos de Navarra, esos desconocidos' a cargo de Juan Tomás Alcalde de la Sociedad de Ciencias Gorosti. Estará acompañada por una salida nocturna para la observación de estos animales.

Y el 20 de octubre, se celebra la mesa redonda '¿Van a desaparecer los profesionales junior? Educación, empleo y aprendizaje en la era de la IA' dentro de la Semana de la IA de la Cátedra Tracasa.

En la Sala Infantil de la Biblioteca de Navarra se acoge el 29 de septiembre la actividad del programa Bibliotecas por la Paz y la Convivencia 'Stop sole, frenando la soledad no deseada', un taller lúdico para público de cinco a ocho años a cargo de Marisa Serrano.

Además, el 16 de septiembre se reanudan las sesiones semanales de miércoles de cuentacuentos y kamishibai a partir de cuatro años (cada semana, bien en castellano, euskera o inglés).

Por último, la Biblioteca da acogida en estos meses a dos iniciativas de carácter social. Del 5 al 30 de octubre se muestra la exposición 'El viaje de tu camiseta vintage' de la asociación Madre Coraje y el 21 de octubre se celebra un taller de trapillo.

Y del 5 al 13 de octubre se puede visitar la exposición del mural colaborativo del proyecto 'Sokatira Migratoria' de la Fundación Paz y Solidaridad.