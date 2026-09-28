La CHE advierte de posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos por riesgo de lluvia intensa

Imagen de los avisos. - CHE

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Como consecuencia de avisos amarillos de la Aemet por el pronóstico de lluvias intensas, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha recordado la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas en barrancos y cauces menores este lunes en el sector central y en el extremo noroccidental de la cuenca del Ebro.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ), así como en la página web de la CHE. En todo caso, recomienda siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.