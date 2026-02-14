La CHE espera que los ríos Ega, Arga, Cidacos e Irati alcancen sus máximos durante este sábado

Crecida del río Arga a su paso por Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) prevé que, a lo largo de este sábado, se vayan alcanzando los máximos en todos los tramos altos de los ríos de la margen izquierda del Ebro desde el Nela hasta el Gállego.

Se esperan caudales "cercanos a la máxima crecida ordinaria" en el Nela, Jerea, Omecillo, Bayas, Ega, Arga, Zidacos e Irati alto, y de menor magnitud (ordinarias) en el Zadorra, el Irati bajo y el Aragón. También se mantienen caudales superiores a los habituales en el Najerilla, Jalón y Alcanadre.

En el Ebro se esperan caudales "próximos a la crecida máxima ordinaria" desde Miranda hasta la confluencia con el río Aragón. A partir de ese punto y hasta desembocadura los caudales serían ordinarios.

En el Ebro en Miranda se esperan 400-600 m3/s (madrugada del domingo), en el Ega en Estella 200-300 m3/s (tarde del sábado), en el Arga en Etxauri 600-800 m3/s (tarde del sábado), en el Arga en Pamplona unos 200-250 m3/s (mediodía del sábado), en el Irati en Liédena unos 300 m3/s (mediodía del sábado), en el Ebro en Logroño 800-1000 m3/s (tarde del domingo) y en el Ebro en Castejón 1500-1800 m3/s (tarde del domingo).

Por el tramo final del Ebro se espera un caudal sostenido cercano a los 900-1000 m3/s que seguramente se incrementará algo la semana próxima. La CHE destaca el efecto laminador que van a tener algunas presas durante este episodio de lluvias (Ebro, Ullívarri, Urrúnaga, Eugui, Alloz, Itoiz, Yesa y Mansilla), que van a reducir los caudales del Ebro en aproximadamente 500-600 m3/s.

ENTRE 50 Y 100 L/M2 EN LAS CUENCAS DEL EGA, ARGA E IRATI

Durante las últimas 24 horas se han registrado precipitaciones débiles o moderadas pero persistentes irregularmente repartidas por toda la cuenca del Ebro. En la franja noroccidental de la cuenca se han acumulado de media 30-50 l/m2, salvo en las cuencas del Nela, Ega, Arga e Irati, donde se han recogido 50-100 l/m2 en sus cabeceras. En el resto los acumulados han sido en general inferiores a 10 l/m2. La cota de nieve se ha mantenido en torno a los 1000 msnm.

Estas precipitaciones están dando lugar a crecidas ordinarias o cercanas a las máximas ordinarias en los tramos altos de los ríos Nela, Jerea, Omecillo, Bayas, Zadorra, Ega, Araquil, Arga, Irati, Aragón y Zidacos. Algunas de estas crecidas están siendo absorbidas por los grandes embalses de la cuenca, como los embalses del Ebro, Urrúnaga, Ullívarri, Eugui, Alloz, Itoiz, Yesa y Mequinenza-Ribarroja-Flix. Algunos, como Yesa, Eugui o Flix, han tenido que realizar vertidos controlados para laminar las avenidas y gestionar los volúmenes almacenados. Aunque los citados son los más destacables en este episodio, hay más presas realizando vertidos controlados durante las últimas jornadas.

El caudal del río Ebro en su tramo Castejón-Tudela está registrando ahora un caudal de unos 1000 m2/s y su tendencia es ascendente. En la desembocadura del Ebro, el caudal regulado es de unos 800-900 m2/s.

Para este sábado todavía se esperan precipitaciones, débiles o moderadas y persistentes, en el cuadrante noroccidental de la cuenca del Ebro, pudiendo acumular entre 20 y 50 l/m2 en la franja más septentrional, desde la cabecera del Ebro hasta la cuenca alta del Gállego. En las cotas más altas del resto del Pirineo pegadas a la vertiente francesa también se esperan estas cantidades. En la Ibérica occidental se esperan otros 10-20 l/m2. En el resto no habrá precipitaciones o serán poco reseñables.

A partir del mediodía se apreciará un descenso de las intensidades de la lluvia y durante toda la jornada del domingo las precipitaciones serán poco significativas en toda la cuenca. La cota de nieve se mantendrá en 1000 msnm.