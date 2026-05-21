Chivite afirma que Gimeno es "un acreditado gestor" y se muestra "orgullosa de los avances" en educación

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que el consejero de Educación, Carlos Gimeno, es "un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos con el servicio público esencial que es la educación y con la convicción de que la educación pública es y debe seguir siendo el eje vertebrador de nuestro sistema educativo".

En respuesta a una pregunta del PPN en el pleno del Parlamento de Navarra, Chivite ha afirmado que se siente "muy orgullosa de todos los avances que se han implementado en el ámbito educativo de la mano del consejero Gimeno durante estos años", aunque ha reconocido que esto no ha estado "exento de conflictos". En todo caso, Chivite ha señalado que "la política educativa de este Gobierno no se hace contra nadie, sino desde principios de justicia social, equidad y unas reglas de juego equilibradas".

María Chivite ha defendido que "la educación navarra es ejemplar y además es referente en todo el país en muchos aspectos", con "la menor tasa de abandono escolar de España, la región con mayor inserción laboral de títulos de FP en Europa, o la segunda comunidad de España con mayor equidad en educación".

La jefa del Ejecutivo ha pedido al portavoz del PPN que "pierda la esperanza de que Navarra vaya por los derroteros de las comunidades que gobierna el Partido Popular, porque ni el consejero ni el Gobierno van a desmantelar la educación pública, ni van a privatizar la Formación Profesional, ni van a privatizar el Bachillerato y, desde luego, no van a privatizar el sistema universitario como están haciendo los gobiernos del Partido Popular". "Lo que para usted es un fracaso, para este Gobierno es la articulación de distintas mayorías, por lo tanto, democracia en sí misma. Ya sé que a la derecha le cuesta un poco respetar estas cosas y entenderlas, pero este Gobierno es exquisito en lo que las mayorías determinan", ha afirmado.

No obstante, Chivite ha apuntado que "hay una responsabilidad de quien legisla, porque una ley mal hecha no es precisamente un éxito democrático, aunque ya sé que a ustedes les da bastante igual".

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "lo ocurrido con el consejero Gimeno ya no es solo una anécdota política o un malentendido, sino que básicamente es el fiel reflejo de un Gobierno roto internamente, roto políticamente, y también agotado o roto moralmente".

Javier García ha considerado que el consejero "ha convertido el Departamento en un laboratorio ideológico contra la Educación" y ha afirmado que "el problema es Chivite, porque una presidenta fuerte cesa a un consejero cuando pierde la confianza de la comunidad educativa, corrige el rumbo cuando su gobierno entra en combustión, pero Chivite no hace nada porque está atrapada por los equilibrios internos y por sus socios".