Chivite afirma que Navarra estará "a la vanguardia" de movilidad eléctrica y NA+ le pide "más realismo"

PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que la Comunidad foral "va a estar a la vanguardia de la movilidad eléctrica", mientras que el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha pedido a la jefa del Ejecutivo "más realismo" y "menos autocomplacencia".

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre las iniciativas del Gobierno de Navarra para mantener las empresas y el empleo en el sector de la automoción y ha indicado que el Ejecutivo foral "no ha dejado de trabajar y de apoyar a la industria de la automoción". "Vamos a seguir haciendo actuaciones y a medio plazo nos va a dar muy buenos resultados", ha expuesto.

La presidenta ha detallado, respondiendo a Esparza, que en Navarra "hay 13.610 personas trabajando más que cuando comenzó la legislatura" y que "este mes hay 2.235 más afiliadas a la Seguridad Social".

Y ha señalado, en su intervención, que "el Banco de España reconoce que Navarra es una de las cinco Comunidades donde el programa Moves tiene un impacto positivo", ha comentado, para afirmar que en la Comunidad foral "estamos ejecutando los fondos con celeridad y eficacia". Ha destacado pasos que está dando el Ejecutivo foral como la variante ferroviaria para que "puedan trasladarse las mercancías en tren y favoreciendo que Volkswagen pueda crecer en nuestra Comunidad" o el apoyo a la formación.

La presidenta ha trasladado al portavoz de Navarra Suma que "usted no vive en la realidad". "El proyecto de Landaben es el mejor financiado de todo el Perte que ha presentado Volkswagen y Seat", ha afirmado, para destacar como "buena noticia" el convenio del sector . "Navarra es una comunidad modélica en la ejecución los fondos Moves, líder en la FP dual, dos herramientas imprescindibles", ha comentado.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha pedido a la presidenta "algo menos de prepotencia y menos autocomplacencia y más realismo". "Somos la sexta Comunidad con la tasa de paro más baja, un mal dato y se constata siempre entre las mejores pero desde que ha llegado usted ya no estamos entre las mejores".

Esparza ha afirmado que "el sector de la automoción es fundamental para Navarra". "Hay miles de familias y trabajadores en el sector, que está en proceso de reconversión para el vehículo eléctrico y necesita ayudas". "Han vendido como la solución a todos los problemas del sector el Perte de la Automoción y se ha retrasado la resolución del Perte, llega menos dinero del que se esperaba", ha dicho, para añadir que esta semana anuncian 397 millones, lo hacen en dos días, lo que es una muestra más del mercadeo político con el que gestionan todo lo que tocan".

Según ha expuesto, "en Navarra, en aquello que tiene que ver con Perte de Volkswagen y Seat, no está suficientemente bien representada". "El Gobierno de Navarra no ha hecho la tarea", ha señalado, para señalar que el Perte "lo componen 62 empresas y 5 son de Navarra, el 8%, cuando Navarra tiene una de las dos plantas de producción y un parque de proveedores importante". Ha criticado así que "no se corresponde con nuestro peso en este sector". "No sé donde han estado, llegan tarde, mal y no han sido capaces de defender algo fundamental", ha comentado.

Esparza ha opinado que "las empresas de este sector no están suficientemente bien representadas en el Perte" y que "Cataluña tiene más ayuda a este sector y esto es un riesgo total y absoluto". "Lo importante es que escuche a la sociedad navarra, que se reúna con el sector y que actúen porque de otro modo lo va a pagar Navarra", ha concluido.