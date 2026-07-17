Chivite agradece a la Comunitat Valenciana la concesión de la Alta Distinción por la ayuda tras la DANA

Imagen de la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana enviada a Navarra en reconocimiento a la ayuda prestada tras la DANA. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha recibido una misiva del 'president' de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, junto a la Alta Distinción de la Generalitat, como muestra de gratitud entregada a todas las comunidades y ciudades autónomas que colaboraron tras la catástrofe natural de la DANA en octubre de 2024.

En su carta, Pérez Llorca transmite a Chivite que "la respuesta que recibimos de Navarra evidenció que el modelo de Estado autonómico, más allá de ser una distribución de competencias, constituye una auténtica estructura de corresponsabilidad institucional y solidaridad territorial que, en momentos trágicos como aquellos, mostró su mejor cara". Termina subrayando que la Alta Distinción que envía junto a la carta "encarna el más profundo y sincero agradecimiento de todo el pueblo valenciano por vuestra ayuda".

En respuesta a ese mensaje y a la concesión del reconocimiento, la presidenta de la Comunidad foral ha expresado en otra misiva dirigida a Pérez Llorca, "en nombre de la Comunidad foral de Navarra y del pueblo navarro, nuestro más sincero agradecimiento por la Alta Distinción de la Generalitat". "Lo entendemos como un gesto de afecto y gratitud hacia toda una sociedad que quiso acompañar al pueblo valenciano en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente", señala.

Además, María Chivite ha compartido las palabras de Pérez Llorca sobre "el valor del Estado autonómico como espacio de cooperación, solidaridad y corresponsabilidad". En este sentido ha señalado que "en los momentos de mayor dificultad, la colaboración entre Comunidades Autónomas demuestra que la lealtad institucional y el apoyo mutuo son algunos de los mejores activos de nuestro país".

Finalmente, ha aceptado "esta Alta Distinción en nombre de todas las personas que hicieron posible esa respuesta colectiva" y ha señalado que "recibirla del pueblo valenciano constituye para Navarra un motivo de enorme orgullo" garantizando que, "si vuelve a ser necesario, el Gobierno de Navarra y el pueblo navarro volverán a estar a la altura de las circunstancias".