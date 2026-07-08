Chivite agradece la labor de los profesionales de salud y seguridad que cubren las fiestas de San Fermín

La residenta de Navarra, María Chivite, visita el dispositivo sanitario y de seguridad del encierro, acompañada del consejero de Salud, Fernando Domínguez, y de la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío. - IÑIGO ALZUGARAY \ GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha visitado este miércoles parte del dispositivo de salud y seguridad que moviliza el Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea (SNS-O) y Policía Foral para la cobertura de los encierros durante las fiestas de San Fermín. Tras el encierro, ha visitado también la sede de Cruz Roja y de DYA, entidades colaboradoras con el dispositivo sanitario establecido en Pamplona entre el 6 y 14 de julio.

La presidenta ha estado acompañada del consejero de Salud, Fernando Domínguez, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío.

Chivite ha agradecido a todo el personal de salud y seguridad que estos días hacen "un gran esfuerzo para que todas las personas que están en Pamplona sean atendidas y se sientan seguras durante las fiestas". "Son unos días de muchísima alegría y celebración, pero también de mucho trabajo para ciertos grupos de profesionales a los que no podemos más que agradecer su labor y su compromiso con ello", ha destacado.

La visita ha comenzado a las 7 horas en el centro Doctor San Martín, donde diariamente se cita el personal de la subdirección de Urgencias de Osasunbidea para preparar el equipamiento sanitario y comprobar el correcto funcionamiento del sistema de radio para su comunicación permanente con el Centro de Coordinación de Emergencias del 112-SOS Navarra.

Posteriormente, se han desplazado hasta el tramo final del encierro, en la parte de Telefónica, donde han podido conocer a los equipos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que cubren la última parte de la carrera. También han visitado, minutos antes del encierro, la enfermería de la Plaza de Toros, donde han saludado al doctor Ángel Hidalgo, cirujano jefe, y al resto de su equipo quirúrgico.

ENCUENTRO CON EL PERSONAL VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA Y DYA

Tras el encierro, se han desplazado hasta las sedes de Cruz Roja y de DYA para mantener sendos encuentros con el personal voluntario de estas dos entidades que colaboran en el encierro.

Chivite ha puesto en valor la "labor fundamental" que llevan a cabo todas las personas que diariamente participan en el dispositivo coordinado por el SNS-O para la buena marcha de los encierros y los diferentes puntos de atención que despliegan ambas entidades en diferentes puntos de la ciudad, siendo "una parte imprescindible de los Sanfermines".

MÁS DE 2.700 AGENTES EN EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA SAN FERMÍN

Por otra parte, a lo largo de todas las fiestas de San Fermín se despliega un importante dispositivo de seguridad, que está integrado por más de 2.700 agentes de la Policía Foral, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal de Pamplona.

La asistencia a los eventos más multitudinarios como son el chupinazo, los encierros, la procesión, los fuegos artificiales, las entradas y salidas de la plaza de toros o los desfiles de gigantes y cabezudos se coordina entre los distintos cuerpos y fuerzas policiales durante todas las fiestas.

El dispositivo de seguridad por parte de Policía Foral implica la movilización de la práctica totalidad de las especialidades con las que cuenta el cuerpo, como son Seguridad Ciudadana, Tráfico y Seguridad Vial, Seguridad Interior y Policía Administrativa, Investigación Criminal e Inspección General.