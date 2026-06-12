Chivite se alegra de que se inadmita la querella contra Alzórriz y critica el "juicio paralelo" de UPN, PP y Vox

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, se ha alegrado este jueves de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) haya inadmitido la querella de Vox contra el parlamentario socialista Ramón Alzórriz por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, y ha afirmado que UPN, PP y Vox lo habían sometido a un "juicio paralelo" y lo habían "condenado por corrupto".

María Chivite, en declaraciones a los medios, ha expresado su "respeto máximo a las decisiones judiciales, pero digo algo más, respeto a las decisiones judiciales y lo primero siempre es la presunción de inocencia, que es lo que debe primar, porque lo que hemos visto es un juicio paralelo al parlamentario foral". "Lo hemos visto por parte de Vox, por parte de UPN, por parte del Partido Popular, que ya lo han condenado por corrupto", ha criticado.

En ese sentido, ha afirmado que se vio este jueves en el pleno del Parlamento foral, "donde se le llamó literalmente corrupto". "Por lo tanto, me alegro de la noticia y como digo siempre, respeto las decisiones judiciales", ha indicado.

Por otro lado, María Chivite ha sido preguntada también por el año transcurrido desde que se conociera el primer informe de la UCO de la Guardia Civil que implicaba al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en una presunta trama de corrupción y ha reiterado su "respeto a las investigaciones y a los procedimientos judiciales". "En lo que tiene que ver con Navarra, no sabemos o por lo menos no tenemos conocimiento de que ninguna de las obras públicas del Gobierno de Navarra esté ni siquiera siendo investigada. Es verdad que se ha puesto mucho foco en el tema de los túneles de Belate, en donde la oposición nos ha acusado de absolutamente todo", ha afirmado.

Tras ello, ha insistido en "respetar esos procedimientos judiciales y ver cómo acaban las investigaciones" y ha asegurado que "hay juicios paralelos por parte de la derecha política de esta Comunidad y de este país, pero lo que hay que respetar es lo que realmente, finalmente, digan los jueces".