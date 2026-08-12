Chivite anima a la ciudadanía a "disfrutar del eclipse" y destaca el trabajo para "un día histórico"

Comparecencia de la presidenta de Navarra, María Chivite, en Sendaviva, donde seguirá el eclipse de sol. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, va a pasar la jornada de este miércoles en Sendavida desde donde sigue el acontecimiento en torno al eclipse total de sol que acontecerá esta tarde. El Parque de la naturaleza de la Naturaleza de Navarra es uno de los 20 puntos de observación oficiales de la red de observación del eclipse habilitados por el Gobierno de Navarra y NICDO.

Chivite ha comenzado la visita conociendo la exposición 'FOTCIENCIA eclipses', que este 12 de agosto se puede visitar en el parque. Antes, ha animado a la ciudadanía navarra a "disfrutar del eclipse". Tal y como ha recordado, "tras año y medio preparándonos para el día de hoy", con la activación de protocolos de seguridad y la movilización de 1.665 personas, la activación de campañas educativas y divulgativas, la habilitación de 20 puntos oficiales de observación y el reparto de 200.000 gafas homologadas para mirar al sol con seguridad, "Navarra ha hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que hoy sea un día histórico. El trabajo ya está hecho. Queda disfrutarlo".

Seguidamente, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha subrayado que "la respuesta que ha tenido la red de puntos de observación está siendo muy positiva y confirma el enorme interés que ha despertado este acontecimiento". Tal y como ha recordado, "once de los veinte puntos habilitados habían completado su aforo días atrás y la ocupación global supera el 80%, unas cifras que reflejan el éxito de esta iniciativa y el atractivo de nuestra Comunidad como lugar privilegiado para disfrutar de este fenómeno".

Además, ha valorado de forma muy positiva la repercusión turística del evento. En este sentido ha asegurado que "nos produce especial satisfacción conocer que Navarra recibirá visitantes procedentes de casi todas las provincias españolas y también de numerosos países europeos, como Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania o Italia. A ellos se sumarán personas llegadas desde América, con presencia destacada de Estados Unidos, Colombia y Canadá, así como desde Asia, con visitantes de China, Japón y Tailandia, que podrán conocer nuestra comunidad".

También pasan esta jornada en Sendaviva, junto a la presidenta de la Comunidad foral, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez; la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro; el consejero de Educación, Carlos Gimeno; el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; y la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola.

PROYECTO EKLIPSE

El eclipse solar total es un acontecimiento histórico, que en Navarra no se va a volver a vivir hasta el año 2180. Por ello, el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Universidad, Innovación y Transición Digital, y la sociedad pública NICDO con Planetario de Pamplona han desarrollado el proyecto Eklipse, que busca posicionar a Navarra como una de las regiones en las que se puede disfrutar el fenómeno en su totalidad. Además, se ha diseñado para "asegurar el disfrute del evento en las mejores condiciones de seguridad y acercar el conocimiento científico a la ciudadanía".

Además de la red de puntos de observación, el proyecto ha incluido el ciclo 'Los 12 antes del eclipse', en el marco del cual se han desarrollado, desde el 12 de enero, diversas charlas y conferencias en diversos puntos de Navarra para ver el eclipse desde otras disciplinas, como el arte, el cine, el periodismo o el mundo animal.

En el proyecto participa también Fundación La Caixa y Marca Navarra, y forma parte de la iniciativa estatal 'Trío de Eclipses España', del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN

La red de observación del eclipse habilitada por el Gobierno de Navarra y NICDO comprende 20 puntos en la zona media y ribera, con capacidad para 50.000 personas.

Estos espacios han sido diseñados para ofrecer una experiencia "completa, organizada y segura" del eclipse. A lo largo de la jornada se ofrecen programas de actividades, restauración, zonas de sombra, agua potable, baños, y, algunos de ellos, zonas infantiles, áreas para acampada y espacios para autocaravanas. Las entradas incluyen plaza de aparcamiento y gafas homologadas.

El eclipse solar total ha atraído a Navarra a personas de diversas partes del territorio nacional, así como de diversos países del mundo. Atendiendo a la procedencia de aquellas que han adquirido entradas para la red de puntos de observación, se han realizado compras de prácticamente la totalidad de provincias españolas, especialmente de Gipuzkoa, Madrid, La Rioja, Bizkaia y Barcelona.

Por países, buena parte de las personas que visitan la Comunidad Foral estos días lo hacen desde países europeos como Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania o Italia, pero también los hay procedentes de países de América como Estados Unidos, Colombia o Canadá; o de Asia, como China, Japón y Tailandia.

SENDAVIVA

El parque de la naturaleza Senda Viva, con las entradas ya agotadas, es uno de estos 20 puntos, y en el que se espera una mayor afluencia de público. El recinto permite disfrutar de todas sus atracciones y actividades habituales, y además, ofrece una programación especial que combina ciencia, astronomía, arte, naturaleza y ocio para todos los públicos, incluyendo además propuestas accesibles para personas con discapacidad visual, auditiva y de movilidad reducida, ofreciendo también contenidos en castellano, euskera e inglés.

Se han programado conferencias y conversaciones sobre galaxias y observación astronómica, espectáculos de magia, circo itinerante y teatro-clown, además de talleres, una cabina inmersiva de simulación del eclipse, y observación del sol con telescopios Sun Gun.

La propuesta ha acercado al público el conocimiento que hay detrás de este fenómeno astronómico y contribuirá a investigaciones nacionales e internacionales que aprovecharán esta oportunidad excepcional para estudiar procesos difíciles de observar en condiciones habituales.