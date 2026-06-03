Chivite, "consternada" por el accidente en el que han fallecido cinco policías forales

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha mostrado este miércoles "consternada por el terrible accidente" en el que han fallecido cinco agentes de la Policía Foral de Navarra.

"Todo mi cariño a sus familias y compañeras y compañeros por la pérdida de nuestros servidores públicos. El Gobierno de Navarra y yo misma os acompañamos en este momento de dolor", ha señalado la presidenta en un mensaje en la red social X.

Los agentes han fallecido este miércoles en un accidente que se ha registrado en la AP-8, en el término de Elgoibar (Guipúzcoa), a consecuencia de la colisión entre la furgoneta en la que viajaban y un camión cisterna.