Chivite critica la "creciente judicialización de la política" y llama al PSOE a "la resistencia y la acción"

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN-PSOE y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha criticado "la creciente judicialización de la política" y ha llamado al PSOE a "la resistencia y la acción" ante "las dificultades".

Un mensaje que ha trasladado al Comité Federal del PSOE celebrado este sábado a través de la secretaria de organización de los socialistas navarros, Esther Iso, ya que no ha asistido a la cita al considerar "prioritario permanecer en Navarra para seguir de cerca la evolución de los incendios que afectan a distintos puntos de la Comunidad foral".

En un comunicado, Chivite ha asegurado que "ningún partido cree más en el Estado de Derecho en España que el PSOE"; una "convicción" que "no impide denunciar lo que no funciona en el poder judicial". En este sentido, ha destacado que "vemos con estupor decisiones judiciales que habrían sido impensables en cualquier otro momento de nuestra democracia", y ha advertido de la existencia de resoluciones que "degradan derechos procesales" o realizan "verdaderas piruetas" para "sostener determinadas acusaciones".

Además, ha advertido del "creciente peso de los procesos judiciales y mediáticos sobre la vida política". "Estamos asistiendo a una progresiva judicialización de la política" y "hemos permitido que cuestiones que deberían resolverse en los parlamentos acaben resolviéndose en los tribunales", ha señalado. Para Chivite, este fenómeno "estrecha el margen de actuación de los parlamentos y reduce la capacidad transformadora de la política".

Frente a este escenario, la socialista ha apostado por la acción política como "única respuesta posible". "No podemos permitir que el cansancio nos paralice ni que la frustración nos haga retroceder", ha manifestado.

Por otro lado, ha reivindicado la gestión del Gobierno de España, resaltando que "el país avanza con récord de empleo, mayor atracción de inversiones, más derechos sociales y una firme defensa de los derechos humanos y de las libertades". "Hay muchos motivos para que este partido se sienta orgulloso de su trabajo al frente del Gobierno de España, de cientos de ayuntamientos y de comunidades como Navarra", ha afirmado.

La secretaria general del PSN ha admitido "el impacto personal y político del último año", pero ha subrayado que quienes hayan cometido delitos "están desfilando por los juzgados, que es exactamente donde tienen que estar". "Que paguen por lo que hayan hecho. Tolerancia cero con la corrupción. Y transparencia absoluta", ha remarcado.

En este contexto, Chivite ha reivindicado la "honestidad de la inmensa mayoría de la organización" y ha asegurado que no tiene "nada de lo que avergonzarse" a pesar de "haber confiado en personas que quisieron aprovecharse de nosotros".

Finalmente, ha hecho llamamiento a la militancia para "afrontar el momento político con determinación". "Nuestro deber es continuar. No por miedo a perder el poder, sino porque tenemos una obligación política y moral con los millones de afiliados, simpatizantes y votantes que confiaron en el Partido Socialista", ha resaltado.

"Nadie nos votó para rendirnos", ha señalado Chivite". "La historia del PSOE nunca ha sido una historia cómoda. Es una historia de dificultades superadas, de obstáculos derribados y de zancadillas esquivadas. Por eso hay que levantarse una vez más para defender este proyecto, defender este país y seguir avanzando", ha concluido.