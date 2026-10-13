Chivite defiende en Bruselas el uso de datos reales en la transición hacia la movilidad eléctrica

La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite. - Diego Radamés - Europa Press

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado este martes en Bruselas en un evento sobre la desinformación en el sector del vehículo eléctrico, organizado por el Parlamento Europeo. Durante su intervención, ha reflexionado sobre la importancia de desplegar una estrategia de información y confianza por parte de las instituciones europeas a la hora de abordar la transición hacia la movilidad eléctrica, y ha considerado importante, asimismo, que los responsables políticos "contribuyan a la verdad, la honestidad y la transparencia y que gobiernen con datos y con hechos".

Así, ha explicado Chivite que, frente a la posición de posturas negacionistas con la transición tanto energética como de la movilidad, se debe apostar por "hechos y datos reales", según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Se trata, en opinión de la presidenta, de un reto que afecta también de manera directa al sector de la automoción, que no solo debe centrarse en innovar, recualificar, mejorar diseños e investigar, sino también en explicar que la movilidad eléctrica mejora la calidad de vida y la salud al ser menos contaminante, que su tecnología es fiable y también más barata en su mantenimiento, y que, aunque un coche eléctrico supone una inversión más elevada de inicio, acaba saliendo más rentable con el tiempo.

Al cierre de su intervención, Chivite ha recalcado que la desinformación "supone un riesgo para las democracias y el proyecto europeo en general", por lo que se debe apostar para "construir una narrativa de confianza, fiabilidad y rigor".

Con el lema 'Movilidad eléctrica: narrativas de desinformación en Europa', en el encuentro ha participado también junto a la presidenta el catedrático de periodismo Ramón Salaverría, coordinador del Observatorio Iberifier. El acto se enmarca en el viaje que la delegación navarra, encabezada por Chivite, está realizando a Bruselas con motivo de su participación en la reunión del pleno del Comité Europeo de las Regiones el próximo miércoles.

Durante este año 2026, se han matriculado en Navarra 2.219 vehículos eléctricos y 738 híbridos enchufables. En concreto, el 41,3% de los vehículos matriculados en la Comunidad foral han sido vehículos electrificados.

Los datos sobre matriculaciones provienen de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, y pueden consultarse en el espacio web del Gobierno de Navarra sobre transición energética.