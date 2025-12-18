Chivite defiende la honestidad del Gobierno de Navarra y el PSN frente a quienes han "empañado los logros políticos"

Marina Curiel y María Chivite en el brindis navideño del PSN de Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido la honestidad del Gobierno de Navarra y de su partido frente a las "actuaciones individuales y personales de determinados individuos" que han "empañado todos los logros políticos que tenemos".

Así lo ha destacado en el brindis navideño que ha celebrado este jueves por la tarde la agrupación socialista de Pamplona, en el que ha estado acompañada por la portavoz en el ayuntamiento de la capital, Marina Curiel, y que ha congregado a varios representantes de la formación.

En su intervención, Chivite ha reconocido que ha sido un año "duro" para los socialistas navarros. No obstante, ha destacado la "tranquilidad" de que el suyo es un "partido honesto" y que "el conjunto del Gobierno de Navarra, todos sus consejeros y consejeras y también la presidenta somos un gobierno honesto". "Las actuaciones individuales y personales de determinados individuos no van a comprometer un proyecto político que tiene casi 150 años de historia", ha manifestado.

En este sentido, ha abogado por que "los supuestos delitos de corrupción" o "casos de acoso que estamos viendo por parte de compañeros" sirvan para "aprender y mejorar". "Para mejorar nuestros mecanismos internos, para mejorar nuestros mecanismos de control y, sobre todo, para dar una respuesta rápida y eficaz" a las víctimas de violencia de género. "Este partido no se puede permitir una mala respuesta y no se puede permitir dejar de lado a las víctimas, porque si algo caracteriza a este partido es que es un partido fundado en la igualdad, y la igualdad es feminismo y la defensa de todas las mujeres y, por supuesto, de las víctimas de violencia de género", ha subrayado.

María Chivite ha afirmado que es una "mujer optimista" para señalar que "es verdad que hemos pasado malos momentos" y que "determinadas personas que pertenecían al Partido Socialista" han "empañado todos los logros políticos que tenemos". Sin embargo, ha remarcado que "no nos vamos a relajar, vamos a trabajar todavía con más ahínco, porque lo que tenemos en la cabeza es un proyecto político para esa Navarra igualitaria, más justa socialmente, más sostenible y más innovadora".

Por otro lado, ha destacado la "buena noticia" que representa la aprobación este jueves de los Presupuestos para 2026 y las medidas fiscales que "van a favorecer a más del 70% de los contribuyentes que van a ver mejorada su disposición adquisitiva". Así, ha puesto en valor que, en un momento de "muchas incertidumbres", haya "un gobierno estable, que sea capaz de sacar siete presupuestos seguidos aportando estabilidad y certidumbres".

Un presupuesto, ha destacado, con "un marcado carácter social, donde más del 50% del presupuesto está destinado a inversiones sociales" ya sea en materia de vivienda, salud, educación, atención a la personas vulnerables o de fomento de la cultura y el deporte. "Esta es la respuesta que el Partido Socialista le da al conjunto de la ciudadanía navarra", ha manifestado.

Chivite ha felicitado al PSN de Pamplona por su trabajo en el Consistorio de la capital. "Dos no acuerdan si uno no quiere. Y desde luego el PSN quiere construir por el bien común también del conjunto de la ciudadanía pamplonesa", ha subrayado. "No queremos políticas sectarias que solo miren a una parte de la ciudadanía, sino políticas que respeten la pluralidad que caracteriza a Navarra" y a Pamplona y "en las que todo el mundo se pueda sentir reflejado".

Por su parte, la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha resaltado la oposición "rigurosa y exigente" de su partido en el Consistorio. "Creo que ha quedado demostrado que se puede hacer política municipal útil, incluso sin estar en el gobierno, que se puede influir, que se puede proponer, que se puede dialogar y que se puede mejorar la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas desde la seriedad, desde la constancia y siempre desde el compromiso con lo público", ha recalcado.

Curiel ha defendido la "convivencia" como "una decisión política" y una "prioridad" que "hemos situado dentro de la agenda política de Pamplona y también de Navarra", junto con "el diálogo, respeto institucional y capacidad de acuerdo". "Pensar en el bien común por encima del enfrentamiento sistemático y permanente", ha añadido.

La socialista ha apostado por "una ciudad que sirva para unir, no para dividir, para construir, no para bloquear y para cuidar la convivencia siempre en nuestros barrios". Y se ha comprometido a seguir trabajando el año que viene "con la misma convicción para seguir defendiendo una política serena y una política útil y humana centrada siempre en las personas".