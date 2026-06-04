Chivite defiende que es una presidenta "honesta y honrada" y UPN dice que el Gobierno está "agotado moralmente"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una foto de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, ha defendido que es una presidenta "honesta y honrada" y que no está "implicada en nada". Ha destacado que cuenta con la "confianza" del Parlamento foral y ha afirmado que "voy a terminar la legislatura" y aspira a "seguir liderando el próximo Gobierno a partir del año 2027".

Ha contestado así en el pleno del Parlamento a un pregunta del portavoz de UPN, Javier Esparza, quien ha dicho a Chivite que "representa un gobierno agotado moralmente" y a una presidenta que "ha perdido toda autoridad ética para pedir confianza a los ciudadanos de Navarra". La ha acusado de "tapar y callar" tras los registros de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz y la casa de Santos Cerdán o las investigaciones judiciales que "se están acercando al corazón del PSOE".

Chivite ha reprochado al regionalista su "oportunismo" y su "falta de valentía política". "¿Por qué usted no ha utilizado en otro momento, como lo está intentando hacer ahora el señor Feijóo, una cuestión de confianza en este Parlamento? Por falta de valentía política, porque sabe que no suma", ha subrayado.

Ha criticado que en UPN "siguen con la teoría de que soy culpable de absolutamente todo" pero "desde luego no tiene ni una sola prueba y sabe perfectamente que yo no he hecho nada". "No estoy implicada en nada, aunque ustedes quieran. Usted sabe perfectamente que yo no he hecho nada de lo que usted me acusa" y que "soy una presidenta honesta y honrada".

Chivite ha asegurado que "tengo la confianza de este Parlamento, voy a seguir trabajando, voy a terminar la legislatura". Además, ha añadido que aspira a "seguir liderando el próximo Gobierno a partir del año 2027". En este sentido, le ha dicho Esparza que "en lo que coinciden todas las encuestas" es que "haciéndole el caldo gordo al Partido Popular y a Vox, son los únicos que pierden en la derecha de esta comunidad, así que repiensen".

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha resaltado que "ya no estamos ante rumores o insinuaciones, sino ante registros en Ferraz, en la casa de Santos Cerdán, investigaciones judiciales que se están acercando al corazón del PSOE, una adjudicación de obra pública a una trama corrupta, a la empresa de su mentor, Santos Cerdán, al que se le acumulan presuntos delitos de todo tipo".

Ha criticado que Chivite se presente "como si no fuera con usted", como si Navarra fuese "una isla" y el PSN "no tiene nada que ver". "Usted llegó a la Presidencia de la mano de Santos Cerdán", al que ha definido como "el capo del socialismo los últimos 12 años", personas "de máxima confianza de Pedro Sánchez" que "ha pilotado las negociaciones para conformar el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona".

Cuando la UCO entra en Ferraz o la casa de Cerdán "no hay ningún bulo ni desinformación", son "hechos objetivos y no una campaña de acoso al Gobierno", ha manifestado, para acusar a Chivite y al PSN de hacerse "la víctima" cuando "las víctimas son los navarros" que ven cómo "ha habido otros que han podido utilizar las instituciones para sus intereses particulares" y que "han perdido la confianza en las instituciones".

"Todo esto no se puede ver de forma aislada" porque "todo esto ha nacido en Navarra de la mano de Santos Cerdán", ha afirmado, para añadir que "la sociedad navarra merece saber la verdad". "Esto no va de derecha, nacionalistas, independentistas o izquierda, va de decencia. Y cuando las instituciones se ponen en duda, el deber del Gobierno no es esconderse, es dar explicaciones". "Navarra ya no cree en sus excusas", ha asegurado Esparza, quien ha dicho a Chivite que "no tiene confianza ni credibilidad".