Chivite destaca una ejecución económica del 95,6% del Plan de Empleo 25-28 en su primer año de vigencia

La Presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, preside la reunión extraordinaria del Consejo de Diálogo Social de Navarra. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha presidido este viernes la sesión plenaria del Consejo del Diálogo Social, en la que se ha dado cuenta de los avances en la ejecución del Plan de Empleo 2025-2028, que en su primer año de vigencia ha tenido una ejecución económica del 95,6% y una ejecución técnica del 88,6%, con 279 actuaciones en marcha.

Chivite ha mostrado "su satisfacción por los datos de afiliación a la Seguridad Social", y ha señalado que "hay que seguir trabajando especialmente en las cuestiones que afectan a la calidad y seguridad en el empleo y a la competitividad de las empresas". También ha destacado que "cada vez haya más empresas con planes de igualdad gracias al trabajo que se está haciendo en la materia".

En la evaluación llevada a cabo, ha informado el Gobierno, destaca el trabajo realizado en materia de siniestralidad y prevención de riesgos laborales. Se han puesto en marcha todas las medidas previstas en este primer año, con una ejecución técnica y presupuestaria superior al 100%. Los datos de incidencia de siniestralidad en 2025 fueron similares a los del año anterior, si bien los accidentes 'in itinere' han aumentado un 14%. Entre las medidas destacadas puestas en marcha en este primer año, destaca un proyecto piloto en San Adrián para atajar la siniestralidad vinculada a la movilidad laboral.

Además, ha resaltado el Ejecutivo el aumento de actividades de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la UPNA; o el impulso de una jornada de reconocimiento de buenas prácticas. En este sentido, ha expuesto que este año se ha aumentado en 200.000 euros el presupuesto para el trabajo de prevención desde organizaciones sindicales, y se han concedido ayudas a 28 empresas para inversión en materia de prevención.

En el área de competitividad, se han desarrollado el 96,4% de acciones con una ejecución presupuestaria del 87,5%. Se han concedido ayudas y subvenciones estratégicas para el crecimiento de 300 pymes; se ha reforzado el impulso a la transformación ecológica justa, ejecutando más de 400 actuaciones de descarbonización en empresas y creando el Consejo Social de Cambio Climático; y se ha logrado un avance en la internacionalización mediante programas de talento internacional y apoyando a 14 empresas con implantación exterior, acciones, entre otras, que han causado un incremento de un 6,22% del volumen exportador de las empresas de Navarra, ha añadido el Gobierno.

En materia de igualdad, la ejecución económica ha sido del 90,6%, con una implementación del 88% de las medidas previstas. Destaca el crecimiento de empresas que cuentan con un Plan de Igualdad, que han aumentado casi un 9% de en el último año, siendo un 72% del total de empresas obligadas a tenerlo. Además, se ha publicado la primera convocatoria de subvenciones a organizaciones sindicales para la figura del agente de igualdad.

Respecto al área de relaciones laborales y calidad en el empleo, el 84,6% de las medidas están en marcha con el total del presupuesto ejecutado. Las acciones más destacadas son el Laboratorio de Innovación para la Racionalización de Ausencias al Trabajo y el lanzamiento del nuevo Observatorio de Negociación Colectiva.

Por último, el Plan de Políticas Activas de Empleo ha ejecutado también la totalidad del presupuesto, con una ejecución del 86,3% de las medidas. Los itinerarios de orientación laboral desplegados han dado cobertura al 24,1% de las personas desempleadas, se ha incrementado en un 6,16% el número de personas beneficiarias de formación con compromiso de contratación y en un 7,22% las personas formadas en Escuelas Taller. También ha comentado el Ejecutivo el aumento de la presencia de mujeres en empresas de inserción (+3,55%) y en los centros especiales de empleo (+6,33%).

Por último, ha destacado el incremento del número de puestos de trabajo gestionados por el SNE respecto al año anterior, un 19,11% más, y el crecimiento de servicios de asesoramiento en materia de emprendimiento, que han sido 685, un 92,96% más.

Ha destacado Chivite que el Consejo de Diálogo Social es un espacio de "diálogo y acuerdo" y al que el Ejecutivo foral le da una "posición prioritaria".

La sesión ha estado presidida por María Chivite, el presidente de la Confederación Empresarial Navarra, Manuel Piquer; el secretario general de UGT en Navarra, Lorenzo Ríos; y el secretario general de CCOO en Navarra, Josema Romeo.

Por parte del Gobierno de Navarra, han participado, además, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu y el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo. Además, han tomado parte el director general de Economía Social y Trabajo, Iñaki Mendióroz; la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Esther Fernández; y el director del Servicio de Trabajo y secretario del Consejo, Javier Zubicoa.

Carmen Maeztu ha agradecido a los agentes económicos y sociales "el trabajo que están haciendo para mejorar la calidad del empleo en nuestra Comunidad" y han valorado el primer año de desarrollo del Plan de Empleo, "un Plan de Empleo que se está ejecutando de una manera satisfactoria, casi el 88 por ciento de las medidas se han puesto en marcha y se han dedicado también 127 millones de euros en este primer año".

Ha indicado que han abordado en la sesión de este viernes dos cuestiones que "nos preocupan muchísimo tanto al Gobierno como a los agentes económicos y sociales, que son la siniestralidad laboral y las ausencias al trabajo; dos cuestiones que están recogidas en el Plan de Empleo con una serie de medidas orientadas para mejorar los datos que ahora mismo tenemos en nuestra Comunidad".

Ha destacado el incremento de la afiliación a la Seguridad Social en Navarra y la reducción del desempleo, "lo que siempre es una buena noticia, y hemos reforzado el compromiso para seguir trabajando y seguir abordando las circunstancias nuevas que se están produciendo en torno al contexto internacional".

El presidente de CEN, Manuel Piquer, ha pedido el cumplimiento del Plan de Empleo. Y el secretario general de UGT, Lorenzo Ríos, ha calificado la reunión como "muy positiva". Ha explicado que "para que esos datos económicos" que actualmente "parece que están bien" se traduzcan en cuestiones como redistribución de riqueza o empleo de calidad "tiene que haber diálogo social". Y ha comentado que "nos preocupa la situación del paro de larga duración", por lo que ha apostado por "reforzar las políticas en ese sentido". Además, ha indicado que es "fundamental" una nueva ley de prevención de riesgos laborales.

El secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo, ha puesto en valor el diálogo social y ha comentado que se han "felicitado" por los "datos importantes tanto en lo económico como en el empleo", pero ha señalado que "tenemos grandes problemas como la siniestralidad", en el que "tenemos que mejorar". "Es un gran reto", ha dicho, para abordar "la brecha entre hombres y mujeres que existe en Navarra". "Las mujeres tienen que entrar en sectores muy potentes como la industria", ha defendido.

SOBRE LA REGULARIZACIÓN

Maeztu ha explicado que han abordado la regularización extraordinaria de inmigrantes y ha resaltado que tanto UGT como CCOO "van a poder ser entidades colaboradoras". Según ha dicho, "todos hemos valorado que es una excelente noticia esta regularización de esta población migrante, no solo desde el punto de vista de los derechos de las personas sino también de las oportunidades que van a tener en el ámbito laboral".

Ha destacado que el Gobierno de Navarra va a colaborar para "facilitar que el proceso sea lo más ágil y eficaz posible, y podamos llegar a junio y se haya podido completar con el mayor de los éxitos". "Los agentes económicos y sociales también han manifestado el interés en colaborar", ha concluido.