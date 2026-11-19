La presidenta Chivite conversa con el director, Gerardo Herrero, durante el rodaje - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha acudido este jueves al rodaje en Unzu de la película 'Gente sola', de Gerardo Herrero, donde ha constatado la "buena salud" del sector audiovisual navarro y ha destacado el "incremento sostenido producciones que se viene registrando en el territorio, estimulado por los incentivos fiscales que ofrece la Comunidad foral".

Chivite también ha conocido que el 75% del personal técnico que trabaja en la producción son navarros. El largometraje, una comedia dramática que narra cuatro historias de amor entrelazadas, cuenta con un reparto coral integrado por los actores Juan Carlos Vellido, Malena Alterio, Roberto Enríquez, Ana Wagener, Salva Reina, Juana Acosta, Andrés Gertrúdix, Itsaso Arana, Joel Bosqued, Marian Álvarez, Vito Sanz, Víctor Clavijo, Natalia Verbeke, Antonio Pagudo y Aura Garrido. El guion es obra de Matías del Federico, Daniel Veronese y el propio Gerardo Herrero.

Este rodaje es fruto de "la apuesta que viene haciendo el Ejecutivo foral por el sector audiovisual, con ventajas fiscales para promover proyectos que generan riqueza y empleo para el territorio y contribuyen además a la proyección de la Comunidad foral, mediante su aparición en películas y series".

La presidenta Chivite ha podido presenciar el rodaje de algunas escenas y conocer al equipo de 'Gente sola', cuyo proyecto "se suma a la intensa actividad audiovisual que se viene registrando en 2026 en Navarra, ejercicio en el que se ha dado un salto importante en número de proyectos activos".

BALANCE DE RODAJES EN 2025 Y 2026

Entre los meses de junio y septiembre, Navarra ha acogido un total de 13 rodajes de producciones audiovisuales desarrollados en distintos puntos, desde el Valle del Baztán hasta Pamplona y su entorno, la Zona Media y la Ribera, donde han podido utilizar una amplia variedad de espacios y localizaciones.

Según el último balance del año, a octubre de 2026 el Gobierno de Navarra tiene constancia de 36 producciones navarras en fase de desarrollo (frente a las 19 de 2025), 5 en preproducción (6 el año pasado), 20 en producción (14 el ejercicio pasado), 5 en posproducción (4 en 2025) y 40 terminadas y estrenadas recientemente, frente a las 26 del ejercicio pasado.

Esta tendencia al alza "confirma la senda de 2025, cuando Navarra ya reforzó su atractivo como destino para producciones audiovisuales, tras alcanzar los 2.130 días de rodaje, un 20% más que el año anterior".

2027 también será un año importante para la proyección audiovisual de Navarra, ya que arrancará con la celebración de la 41º edición de los Premios Goya, que tendrán lugar el 6 de febrero en el pabellón Navarra Arena.

INCENTIVOS FISCALES A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y FP DUAL AUDIOVISUAL

Navarra comenzó a ofrecer en 2017 deducciones en el Impuesto de Sociedades para impulsar la producción audiovisual y la inversión privada en el sector, una medida que fue "mejorada" en 2021.

Entre otros apoyos, se ofrece un porcentaje de deducción fiscal general del 45% de los gastos deducibles, que se puede elevar al 50% en los 3 millones primeros de inversión en algunos supuestos (producciones cuya única versión original sea en euskera, producciones realizadas exclusivamente por directoras, documentales, obras de animación, primeras obras o cortometrajes).

Por otra parte, el sistema educativo navarro ha impulsado dos líneas de Formación Profesional Audiovisual Dual que se imparten en el Instituto Donapea y el Foro Europeo, y que incluyen prácticas con empresas.

Es un grado de dos cursos de duración, con 2.000 horas de formación y opciones bilingües castellano-inglés. En concreto, el Instituto Donapea ofrece un Grado Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos. Este mismo centro y el Foro Europeo Escuela de Negocios ofrecen también un grado superior de en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.

Al ser modalidad Dual, estas formaciones permiten acceder a prácticas en rodajes de producciones locales y a la bolsa de empleo del Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA) y la red de la Navarra Film Industry.