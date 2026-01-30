Chivite destaca que el "reimpulso" de la ETI de Tudela es "la mayor operación de FP de la historia de Navarra"

La presidenta Chivite y el consejero Gimeno, durante su visita a las instalaciones del centro de FP de Tudela - GOBIERNO DE NAVARRA - JESÚS M GARZARON

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha visitado este viernes las nuevas instalaciones del CIP ETI - San Juan de Tudela, situadas en la primera planta del edificio tras la rehabilitación integral llevada a cabo por el Departamento de Educación, y ha destacado que este "reimpulso" es "la mayor operación de FP de la historia de Navarra".

Construido entre los años 1950 y 1953 y ampliado en 1964, cuenta ahora en primera planta con un total de 648 metros cuadrados de aulas de formación, y aulas y espacios de talleres de peluquería, estética, manicura-pedicura y laboratorio de cosmética.

Estas nuevas instalaciones forman parte de las obras de remodelación integral del centro cuyos trabajos está previsto que finalicen completamente en el verano de 2027.

Según ha afirmado Chivite, "estas actuaciones se enmarcan en la hoja de ruta para fortalecer una red pública fuerte, moderna y accesible en todos los niveles educativos". "Entre todas ellas destaca Tudela, que contará con un nuevo centro de FP que se incorpora al nuevo centro ETI San Juan y que constituye la mayor operación de Formación Profesional de la historia en Navarra", ha señalado.

Además, Chivite ha comunicado que "tras la firma del convenio con la UPNA y el Ayuntamiento de Tudela, tendremos en 3 semanas la propuesta de adjudicación del proyecto y dirección de obra". "En septiembre de 2028 tendremos la nueva ETI en marcha", ha destacado.

El listado de las obras incorporadas en el Plan de Infraestructuras del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra "suma 74,2 millones de euros en un escenario temporal de 2026 a 2029", según han informado desde el Ejecutivo en una nota.

Además, se destinan 1,3 millones de euros a equipamiento para centros públicos, "lo que permitirá renovar mobiliario, material didáctico y recursos tecnológicos en distintos colegios e institutos".

En este sentido, Chivite ha subrayado que "este esfuerzo conjunto y continuado por una educación pública de calidad permite datos como el conocido esta semana: según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el abandono escolar temprano se reduce al 9,6% frente al 9,9% del año anterior, cifras que la colocan en puestos de referencia en el Estado y en condiciones de cumplir el objetivo europeo del 9% de abandono escolar fijado para 2030".

Además, ha añadido que Navarra "es la única región de España con una empleabilidad del 100% de los egresados de la formación profesional, según lo constata el estudio de Eurostat y estadísticas de educación y formación a escala regional".

En la visita también han participado el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, el director general de Educación, Gil Sevillano, el director de Servicios e infraestructuras, Eneko Ardáiz, y la directora del centro, Marta Herrero.

NUEVAS INSTALACIONES Y REMODELACIÓN INTEGRAL

Cerca de un centenar de alumnos de los ciclos de grado medio Estética y Belleza y de Cosmética Capilar y el de grado básico de Peluquería y Estética han sido este mes de enero los primeros en disfrutar de las nuevas instalaciones del centro, que desde el pasado 2 de julio de 2025 es un centro de formación profesional independiente, tras su desagregación del centro integrado Politécnico ETI de Tudela al que pertenecía. Hasta ahora han venido recibiendo su formación en la planta baja del edificio.

Las nuevas instalaciones se ubican en la primera planta del centro con aulas de formación, y aulas y espacios de talleres de peluquería, estética, manicura-pedicura y laboratorio de cosmética, cuya puesta en marcha este mes "constituye el primer paso de un proceso de rehabilitación gradual de todo el edificio" que el Departamento de Educación sigue acometiendo.

Educación invertirá 7.822.934 euros en este proyecto, que va a permitir la implantación en la Ribera los nuevos ciclos de Cocina y Gastronomía y Servicios en Restauración, dentro de un plan de transformación estratégica de la oferta de la formación profesional "al servicio de la sociedad y la empresa de Tudela y de toda la zona sur de Navarra".

Las obras fueron adjudicadas en abril de 2025 a la empresa Construcciones José Miguel Ibañez, S.L. y el proyecto de ejecución fue llevado a cabo por la empresa Cornago Bonal S.L.

El proyecto de remodelación integral de ETI San Juan "presenta una gran complejidad" y los plazos de ejecución de los trabajos que se iniciaron el 2 de junio del pasado año "no podrán superar los 25 meses de ejecución". Las obras se ejecutarán en cuatro fases.

El edificio, situado en la céntrica plaza san Juan de Tudela, fue construido entre los años 1950 y 1953 y fue ampliado en 1964, convirtiéndose en esa fecha en centro de Formación Profesional. El edificio consta de 5.124 metros cuadrados repartidos en 5 plantas, sótano, baja y tres alturas.

Tras la puesta en marcha ahora de las instalaciones docentes de la primera planta, en una nueva fase será el alumnado de los ciclos de las Familias Profesionales de Comercio y Marketing, de Informática y Comunicaciones y de Administración y Gestión el que pueda ya formarse en las nuevas instalaciones educativas situadas en la planta baja y tercera que ya se están desarrollando.

La planta baja albergará cocinas in situ y un restaurante, que "permitirán la apertura de la ETI a la ciudadanía y una mayor proyección social en Tudela."

Está previsto que los trabajos de remodelación integral de ETI San Juan finalicen en verano de 2027. El desarrollo de las obras de remodelación "compatibiliza la construcción de los nuevos espacios con la práctica docente".