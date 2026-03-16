Chivite dice que "alguien dio por muerto" al PSOE pero "ha mejorado sus resultados en Castilla y León"

Archivo - La secretaria general del PSN, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "alguien dio por muerto" al PSOE tras las elecciones en Extremadura y Aragón pero "lo que hemos podido ver es que el Partido Socialista en Castilla y León ha mejorado sus resultados, incluso incrementando en dos escaños".

Así, Chivite ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "nos consolidamos como una alternativa solvente en Castilla y León".

Por otro lado, la líder del PSN ha indicado que "lo que más me preocupa" es la "inestabilidad" de "los Gobiernos entre Partido Popular y Vox". "Todavía no hay Gobierno en Extremadura, todavía no hay Gobierno en Aragón y veremos a ver qué es lo que pasa en Castilla y León. Por lo tanto, Partido Popular y Vox, incertidumbre e inestabilidad", ha señalado.