Chivite dice que las declaraciones de Geroa Bai sobre Belate "nada tienen que ver con lo que dijo en la reunión"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, atiende este martes a los medios de comunicación en Sarriguren. - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha indicado este lunes que lo que trasladó Geroa Bai a la opinión pública tras el encuentro que mantuvieron este lunes los socios de Gobierno sobre la situación de la obra del túnel de Belate "nada tiene que ver con lo que trasladó en el interno de la reunión". "De ahí mi sorpresa", ha manifestado la presidenta.

En declaraciones a los medios de comunicación este martes, Chivite ha añadido que en el encuentro de este lunes se emplazaron "a seguir hablando, a que el consejero diera más detalles" y a que "sigan estando informados como lo han venido estando desde el minuto uno de todos los pasos que se vayan a dar". "Seguiremos hablando", ha insistido.

Geroa Bai trasladó tras la reunión, en declaraciones a los medios de comunicación, que salían más preocupados de lo que habían entrado y que todas las salidas, tras los informes de la Intervención y de la asesoría jurídica sobre el modificado de la obra, son preocupantes.

"No es lo que traslado en el interno de la reunión", ha reiterado la presidenta, quien ha barajado que "quizás comenzamos en periodo preelectoral, entiendo esos posicionamientos en ese marco, pero no es lo que se trasladó en la reunión, donde se dijo que se van a trabajar soluciones".

"Todavía no hay nada cerrado, estamos en conversaciones con la UTE, también con la asesoría jurídica del Gobierno porque todos los pasos que vayamos a dar tienen que venir perfectamente avalados desde un punto de vista legal y todavía no hay nada cerrado encima de la mesa", ha sentenciado, para recordar que este miércoles darán "todos los detalles" en la comparecencia programada en el Parlamento. Y preguntada por qué tipo de soluciones se están planteando, Chivite ha señalado que "mañana contaremos".

Sobre si cree que pudiera estar condicionando la proximidad de las elecciones, María Chivite ha indicado que "también estamos viendo cómo el PNV en el País Vasco va despegándose un poco del Partido Socialista". Y ha repetido que lo expuesto por Geroa Bai "no es lo que se trasladó en el interno de la reunión, me sorprendieron las declaraciones, sí".

Ha querido dejar claro que "hemos venido hablando con ellos, con todos los grupos, han sabido cada paso que se ha dado, cada informe que ha habido y vamos a seguir trabajando de la misma manera, con transparencia y aportando toda la información porque nos emplazamos a una reunión quizás más detallada, con cronogramas, con escenarios, conforme se vayan cerrando escenarios porque todavía está abierto".

La presidenta ha manifestado que "el Gobierno de Navarra no va a pagar ni euro que no venga con el correspondiente respaldo de nuestra asesoría jurídica, por tanto no se va a pagar". "Se abren otros escenarios, que iremos viendo cómo los afrontamos", ha dicho, para asegurar que "la voluntad política es que la obra continúe". "Es un reto que cogimos desde el inicio de la legislatura pasada, recuerdo que tenemos también a la Comisión Europea vigilando esta infraestructura porque se lleva incumpliendo una directiva europea desde el año 2004 porque gobiernos anteriores no hicieron", ha afirmado.

Sobre si la UTE también muestra esa misma voluntad, Chivite ha indicado que "estamos en conversaciones, es pronto para decir; estamos hablando con la UTE".