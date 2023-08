Chivite dice a la derecha que "tendrá que hacer autocrítica" por estar aislada y a Bildu que no habrá agenda soberanista

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado esta tarde en su debate de investidura, en la réplica a los grupos, que los partidos de la derecha "tendrán que hacer autocrítica" porque están "aislados" y a EH Bildu le ha trasladado que el acuerdo de gobierno "no contempla la agenda soberanista".

En su intervención, Chivite ha defendido que el gobierno que ha presidido los últimos cuatros años ha sido "estable", con "capacidad de dialogar, negociar y acordar, lo que no pueden decir los partidos de la derecha, que están aislados y sin que nadie quiera sentarse con ellos, fruto de su política de tierra quemada". "Tendrán que hacer autocrítica", ha afirmado.

Ha expuesto Chivite que "hay que respetar y construir sobre los resultados de las elecciones y la ciudadanía apuesta mayoritariamente por un gobierno de progreso y mayoritariamente avala el camino emprendido en 2019". "Un acuerdo que no contempla la agenda soberanista, no contempla la independencia de Navarra ni de Euskal Herria, ni la eliminación de la zonificación lingüística", ha expuesto, para emplazar a EH Bildu trabajar "en lo que tenemos en común y no en lo que nos separa".

Se ha dirigido a Javier Esparza, de UPN, que "lleva igual desde 2015" y le ha señalado así que "¿no pretenderá usted tener distintos resultados haciendo lo mismo?". "Se va a pegar 12 años en la oposición, no ha aprendido que la política es dialogar y llegar a acuerdos", ha añadido al líder regionalista.

Y a la portavoz de Vox, Maite Nosti, le ha comentado que "ha hecho hoy un discurso de odio y me preocupa que no sea consciente de que lo hace". "Es un Vox que cada día se radicaliza más y la mayoría social de Navarra no está ahí", ha opinado.

Según ha dicho, "la mayoría social que se declare progresista irá creciendo cuanto más se radicalice la derecha, cosa que está pasando". "Y nos vamos a plantar ante quienes quieren hacer desaparecer Navarra tal y como es", ha expuesto.

Chivite ha comentado que, sobre las negociaciones de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que "ha costado llegar al acuerdo que hoy traído aquí; hemos debatido y hemos construido, un buen acuerdo es el que es debatido, dialogado y consensuado". "Somos conscientes de que tenemos una buena base implantada esta legislatura, y hemos de ser audaces porque tenemos retos de gran calado y exigen un paso más", ha indicado.