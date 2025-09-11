Chivite dice que los dos nuevos modelos de VW Navarra permitirán la "socialización" del vehículo eléctrico

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "los dos modelos pequeños que se van a empezar a fabricar" en Volkswagen Navarra el año que viene "van a ser, sin duda, los que van a permitir esa necesaria socialización del vehículo eléctrico, tanto por su precio como por su calidad".

"Todo apunta a que serán competitivos en términos de venta, y esto es precisamente la estrategia que Ursula von der Leyen -presidenta de la Comisión Europea- trasladó ayer en cuanto al vehículo eléctrico, que tenía que ser un vehículo claramente eléctrico, pequeño y competitivo en precio".

En respuesta a una pregunta oral sobre la participación en la Alianza Europea de Automoción y el Salón del Automóvil de Munich formulada por el PSN en el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha señalado que "la electrificación debe ser un camino sin retorno".

"Y, además, me alegran las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que van en la misma línea: que el futuro será eléctrico. Europa no se puede permitir dudar, mucho menos retroceder, porque sería tanto como renunciar a una posición geoestratégica con liderazgo y, además, aceptar de manera permanente que los competidores globales nos van a seguir aventajando", ha dicho.

Según Chivite, "Navarra ha hecho una apuesta clara por la electrificación". "Lo ha hecho Volkswagen Navarra con una inversión milmillonaria en nuestra tierra. Y este Gobierno está dando todo el apoyo a esa transformación, que es histórica", ha añadido.

También ha trasladado al portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, que "este Gobierno siempre dijo la verdad en cuanto a Volkswagen y a sus proyectos de desarrollo" y que "el tiempo da y quita razones". "Y esta vez, como siempre, le dio la razón al Gobierno de Navarra frente a sus mentiras. Le dio igual poner en solfa tanto el prestigio de Volkswagen Navarra como incluso el futuro de miles de trabajadores y trabajadoras, como lo hizo también con su posición de voto ayer en contra de la reducción de la jornada laboral", ha apuntado.

A juicio de Chivite, "lo único que les importa" en UPN es "atacar al Gobierno, porque todo vale aunque sea pegándole una patada en el culo a los trabajadores de esta comunidad". "El Gobierno ha apoyado esta inversión empresarial, se declaró de interés foral, estamos poniendo recursos, tanto las ayudas del Plan MOVES, que vienen de recursos europeos, también con desgravaciones fiscales", ha manifestado.

Navarra, ha dicho, "lidera en el conjunto del país la cuota de vehículos electrificados, estamos en torno al 28% en el primer semestre de este año, en cuanto a puntos de recarga estamos a punto de llegar a los 4.000". "Por lo tanto, Navarra está haciendo la tarea, la estamos haciendo efectivamente con esa colaboración público-privada, con inversiones potentes, tanto la de Volkswagen como la de Mobis, con fondos europeos, con deducciones fiscales y con apoyo también a la transición energética en cuanto a producción", ha incidido.

Este Gobierno, ha continuado, "va a seguir apoyando al sector de la automoción en Navarra y seguirá defendiendo en todos los foros europeos que no hay plan B para el planeta y tampoco para el sector de la automoción". Retroceder o dudar sería una amenaza autoimpuesta que creo que no nos podemos permitir", ha concluido.

Por su parte, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha considerado que la participación de Chivite en ambos foros "ratifica que los planes de Volkswagen Navarra siguen adelante y, además, sitúan a nuestra comunidad en la primera línea de transformación que está viviendo el sector". "Ha servido para confirmar que la electrificación es una apuesta irreversible y que además Navarra está en el camino correcto", ha dicho, tras añadir que la Comunidad foral "ha demostrado que es capaz de atraer grandes inversiones" y criticar "los bulos" de UPN.