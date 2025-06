Chivite dice que el dueño de Servinabar nunca le pidió "trato de favor" en sus reuniones: "Tampoco lo hubiera permitido"

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que en las reuniones que mantuvo con el empresario Antxon Alonso Egurrola, administrador de Servinabar -de la que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría adquirido el 45% según un escrito hallado por la Guardia Civil- "jamás me pidió ni ningún trato de favor, cuestión que yo tampoco hubiera permitido, y por supuesto que tampoco habló de ninguna de las licitaciones que estarían por llegar".

Durante una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN y PPN, Chivite ha explicado, en relación con las reuniones que mantuvo con Alonso, que "es labor de la presidenta escuchar proyectos, atender problemas, empujar soluciones desde la más absoluta legalidad". "Y, por supuesto, con la mayor transparencia, porque toda esa información es pública desde febrero del año 2024. Ustedes mismos pueden consultar mi agenda pública y pueden comprobarlo: desde febrero del año 2024 -digo febrero del año 2024 porque es en el momento en el que ya llevamos un registro estable, porque teníamos que colgarlo en la agenda pública de todas las personas con las que nos reuníamos o nos dejábamos de reunir- he asistido a más de 170 reuniones con personas ajenas al Gobierno", ha dicho.

En total, "en poco más de un año, han pasado por mi despacho más de 400 personas". "Este es mi trabajo. Las reuniones que yo he tenido con el señor Alonso Egurrola son anteriores a estas fechas", ha asegurado, tras subrayar que mantuvo un encuentro el 24 de julio del 2020 "en el que me habló de cómo había sido el proceso de la reforma del edificio del Archivo, una obra que dio bastantes problemas, que se terminó además con un considerable retraso sobre la fecha prevista".

"Estuve con él también, y acompañada también posteriormente de dos directivos de Acciona el 20 de octubre del 2020. Me explicaron brevemente un proyecto que se llama 'Ciudad Circular', por lo que recuerdo, por unas notas que tomé en ese encuentro, fue una presentación meramente institucional", ha apuntado.

Posteriormente, ha continuado, "tuve otros dos encuentros con el señor Egurrola, el 21 de abril y el 17 de septiembre del 2021, en los que me informó de los avances de Mina Muga, que es un proyecto en el que estaba implicado él personalmente". "Después no he vuelto a verle ni a hablar con él. Sí que es verdad que me ha enviado algunos mensajes en los que me comentaba cuestiones sobre mi actividad política institucional, pero nada relacionado sobre la actividad empresarial. De hecho, el último mensaje que mantuve con él fue con motivo de mi toma de posesión en agosto del año 2023", ha remarcado.

"Por supuesto, jamás en ninguna de esas reuniones me pidió ni ningún trato de favor, cuestión que yo tampoco hubiera permitido, y por supuesto que tampoco habló de ninguna de las licitaciones que estarían por llegar. De hecho, en nuestro último encuentro faltaban aún 13 meses hasta la licitación de Nasuvinsa, a la que presentó su empresa, y más de dos años para la de Belate", ha remarcado.