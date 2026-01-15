Chivite dice que el Gobierno foral "va a cumplir" con la segunda fase del Canal: "Tenemos la tarea muy avanzada"

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "este Gobierno se comprometió a hacer realidad la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra y este Gobierno va a cumplir", ya que "tenemos la tarea muy avanzada".

En respuesta a una pregunta oral sobre la concesión de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la segunda fase del Canal de Navarra, formulada por el PSN en el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha remarcado que "una obra de esta complejidad, donde además intervienen distintas administraciones, requiere de muchos trámites, requiere además de mucho tiempo, eso es cierto, pero sobre requiere de compromiso político y de impulso político".

Tras destacar que "UPN paralizó" la segunda fase, ha subrayado que "este Gobierno ha recuperado la financiación para el Canal de Navarra". También ha considerado "relevante" que el BEI "haya decidido una financiación del 75%, porque la financiación normal suele ser del 50%". "También interpreta como una obra, desde luego, de especial importancia. Por lo tanto, avanzamos", ha afirmado.

A su juicio, "es una buena noticia que se haya aprobado la financiación por parte del BEI para esa segunda fase" y supone "un paso más". "Lo que unos paralizaron, nosotros impulsamos de manera decidida", ha dicho.

Según ha añadido, en estos momentos "la mirada está puesta en la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Transición Ecológica, Reto Demográfico y Navarra para la ejecución y la financiación del canal, en cuyo trabajo seguimos, porque ahora nos toca concretar cantidades, fórmulas y plazos".

"En lo que compete al Gobierno de Navarra, tenemos toda la tarea hecha, tenemos la tarea muy avanzada, hemos comenzado incluso con los plazos y con los trámites para poder hacer las expropiaciones", ha indicado, tras añadir que también se han concluido las obras de la ampliación de la primera fase.

"Es verdad que los tiempos se están dilatando más de lo que a nosotros nos gustaría, pero al depender de distintas administraciones es una obra de grandísima complejidad y está teniendo muchísimas dificultades", ha subrayado.

Por su parte, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha considerado que la financiación del BEI, que ha aprobado la concesión de un préstamo de hasta 228 millones de euros, es "un hito muy importante que va a hacer avanzar una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, social y territorial de nuestra comunidad".

"Una financiación que supone casi el 75% del coste total de la obra, un porcentaje que ciertamente es muy poco habitual en este tipo de proyectos, ya que es el más alto posible que se puede otorgar y que por lo tanto evidencia el absoluto respaldo del Banco Europeo de las inversiones a esta obra", ha remarcado.