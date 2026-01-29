Chivite dice que su Gobierno "funciona" y tiene "un largo recorrido de futuro"

La presidenta de Navarra, María Chivite, en una foto de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que el suyo no es un Ejecutivo "acorralado" sino que "funciona", "que se ha demostrado útil" y que tiene "un largo recorrido".

En respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento de Navarra, Chivite ha afirmado que el Gobierno foral "está para servir a los ciudadanos" y ha destacado que "el 70% de los compromisos" incluidos en el acuerdo programático "están realizados o en un alto grado de ejecución". "Un Gobierno que cumple, hace políticas para la sociedad navarra y rinde cuentas", ha subrayado.

Ha señalado que, en estos dos años y medio de legislatura, han salido adelante "casi 50 iniciativas legislativas", lo que demuestra, ha remarcado, que "este modelo de gobierno funciona, que se ha demostrado útil" y que tiene "un largo recorrido" porque "es el que mejor representa a la pluralidad de nuestra comunidad".

Asimismo, ha destacado el avance en "infraestructuras esenciales", como la N-121-A, la duplicación de los túneles de Belate o el Canal de Navarra. "Eso es lo que entendemos que es ser patriota" frente a la derecha que "dedica su tiempo al ruido y a las falsas acusaciones porque no tiene proyecto político", ha criticado.

"Este Gobierno hace, actúa y rinde cuentas y lo hace con transparencia y con lealtad al conjunto de la ciudadanía navarra, no como hace la derecha de esta comunidad, votando en contra de mejorar la calidad de vida de los navarros y las navarras, votando en contra de la actualización de las pensiones", ha reprochado.

Chivite ha indicado que hay un "culminar avances" como la Ley de Industria, la Ley de Comercio, la modificación de la Renta Garantizada "para avanzar en un modelo social más integrador", la Ley de Universidades y la nueva Ley de Salud. También acciones en materia de memoria, el II Plan de Convivencia, la Ley de Víctimas del Terrorismo y "grandes retos" como el migratorio, "desde el enfoque de la oportunidad", y el de la vivienda.

Por su parte, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu ha destacado que su partido "se reafirma en su proyecto, en su liderazgo con María Chivite al frente y en su compromiso con esta comunidad". "Tenemos proyecto, una buena hoja de ruta y tenemos mucho futuro", ha aseverado. De la misma manera, ha afirmado que "este Gobierno ha demostrado que sabe gobernar, que sabe priorizar, que sabe avanzar, incluso cuando el contexto no es nada fácil" y lo hace, ha remarcado, "con estabilidad, con diálogo y con resultados".

La socialista ha censurado a una derecha que "actúa como una auténtica trituradora de personas: lanza bulos, señala sin pruebas, destruye reputaciones". "Solo buscan llegar al poder a cualquier precio porque están absolutamente desesperados y envueltos en una lucha de poder para ver quién se sitúa de ustedes más a la derecha", ha reprochado.