Chivite dice que el Gobierno "no se conforma con el actual marco competencial" y que "quiere ir a más"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ/ EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "este Gobierno no se conforma con el actual marco competencial" y que "quiere avanzar, quiere ir a más, como ya lo hicimos la legislatura pasada" y "lo vamos a seguir haciendo". "No renunciamos a seguir ampliando competencias, pero lo haremos con paso firme, desde ese diálogo discreto, con respeto institucional", ha apuntado.

En respuesta a una pregunta oral sobre el marco competencial actual y la posibilidad de un salario mínimo interprofesional propio para Navarra, formulada por Geroa Bai en el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha destacado que "con el actual gobierno, Navarra ha avanzado en materia de competencias como no lo había hecho en los últimos veinte años". "Esto no son discursos, esto son hechos y acuerdos", ha subrayado.

A su juicio, "las competencias de Navarra, reflejadas en nuestra norma, en la Lorafna, tienen que seguir avanzando, sobre todo con dos criterios fundamentales, para mejorar la calidad de vida de los navarros y las navarras y para ir mejorando también la prestación de servicios públicos". "A partir de ahí, vamos a seguir avanzando y esta es nuestra voluntad", ha manifestado.

Respecto al salario mínimo interprofesional, ha puesto en valor que "desde el año 2019 se ha incrementado en más de un 60%" y, "por lo tanto, es algo de lo que también se ha beneficiado el conjunto de los navarros y las navarras".

También ha remarcado que Navarra "cuenta con un fuerte peso de la negociación colectiva" y que "a través de acuerdos intersectoriales podemos mejorar sin duda las condiciones laborales y salariales del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad".

"Dicho esto, el Gobierno va a seguir trabajando para que el empleo sea de calidad, ejerciendo nuestras competencias, nuestras capacidades para seguir teniendo datos tan relevantes como el 100% de la empleabilidad de nuestros alumnos y alumnas, o la reducción de la pobreza, o el liderazgo del logro femenino y las cifras récords de afiliación a la Seguridad Social, que sin duda contribuyen también a esa mejora en la calidad del empleo", ha manifestado.

Ha añadido Chivite que "seguimos negociando con el Gobierno de España algo también que creo que puede beneficiar a la calidad del empleo", como es la transferencia de las competencias de becas, de I+D+i y "la última competencia que hemos solicitado al Gobierno, que es la inspección laboral". "Estamos trabajando juntos para que esto sea una realidad", ha dicho.

También ha destacado que Navarra "contará con un convenio de la dependencia, el primero en la historia, que va a mejorar las condiciones laborales y salariales de cerca de 5.000 trabajadoras, porque mayoritariamente son trabajadoras".

"Yo creo que podemos tener opiniones diferentes sobre cuáles son las prioridades en el avance de nuestro autogobierno. Yo creo que los datos demuestran que Navarra está en buena posición, que tiene un sistema que funciona", ha trasladado a Geroa Bai.

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha afirmado que "siempre hemos defendido que Navarra tiene que tener más capacidad para decidir" y que "no compartimos" el informe del Gobierno de Navarra sobre la proposición de ley registrada junto a EH Bildu relativa al salario mínimo. "Trata de cerrar un debate que es legítimo y necesario, y creemos que pone en cuestión algo que para nosotros es central, que es nuestro autogobierno", ha criticado.

"Nos alegra oír que el Gobierno no se conforma con el marco competencial, y en Geroa Bai tendrá un socio que colaborará en acompañar esas demandas de las transferencias, en este caso de las competencias pendientes para Navarra. Pero, en realidad, esta pregunta la traíamos porque nos ha preocupado realmente el informe que ha emitido el Gobierno", ha añadido.