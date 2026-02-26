Chivite dice que "no es admisible" que UPN hable de gobierno "robado": "Sigue sin asumir que su tiempo pasó"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, y el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha señalado que "no es admisible en una democracia" que "un partido afirme que le roban un gobierno" y que "UPN sigue sin asumir que su tiempo pasó". Al respecto, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que "su acuerdo con EH Bildu, una formación política que no condena el terrorismo de ETA, nos parece legítimamente indecente".

Así se han pronunciado ambos este jueves, durante el pleno parlamentario, en respuesta a una pregunta oral formulada por el PSN sobre si Chivite considera "que es presidenta de un 'gobierno robado'" -en referencia a unas declaraciones realizadas por el portavoz de UPN durante la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas-.

Aunque no era el turno de intervención de Esparza, este ha pedido la palabra para responder a alusiones que afectan "al decoro o dignidad de un grupo parlamentario como el nuestro", y el presidente de la Cámara, Unai Hualde, le ha dado la palabra.

Durante su intervención, Chivite ha afirmado que "lamentablemente, aunque nuestra democracia tiene casi 50 años, yo creo que hay algunas formaciones políticas que o no entienden o no quieren entender las reglas del juego".

"En una democracia, las mayorías y los gobiernos se construyen sumando apoyos que hagan posibles esas mayorías. Los gobiernos no son propiedad de nadie, y mucho menos de un partido político. Los gobiernos forman parte de nuestro sistema democrático, que responden al voto de la ciudadanía y creer, como hace UPN, que el gobierno es suyo es tanto como pretender quitar la legitimidad a la ciudadanía e ignorar su voluntad", ha reivindicado.

Ha añadido Chivite que "este gobierno, como todos los gobiernos democráticos, tiene la legitimidad que le ha otorgado en las urnas el conjunto de la ciudadanía navarra, que además luego se avala por acuerdos entre partidos políticos".

"UPN, igual que viene haciendo siempre, repartiendo carnets de los que son constitucionalistas y los que no son, los que son buenos navarros y los que no son, sigue creyendo que vivimos en una especie de régimen en el que ellos deciden si un gobierno es legítimo o no lo es. Y esto ciertamente es muy preocupante", ha apuntado.

Según Chivite, "los gobiernos se conforman con mayorías parlamentarias, y las herramientas, como por ejemplo la moción de censura, son parte de las reglas de juego de nuestro sistema democrático". Por ello, ha animado a UPN "a situarse en la Navarra del siglo XXI".

"Este Gobierno es un Gobierno legítimo, avalado por una mayoría social y política de Navarra, que va a cumplir con su compromiso institucional y político, y que además tiene vocación de continuidad en el futuro, por supuesto, si la ciudadanía navarra así lo decide", ha manifestado.

A su juicio, UPN "sigue sin asumir que su tiempo pasó". "Puedo entender su frustración, señor Esparza, es humana. Pero lo que no es admisible en una democracia es que un partido afirme que le roban un gobierno, porque esto lo que descubre es ese sentimiento patrimonialista que tiene la derecha del poder. Eso suena a cualquier cosa menos a democracia", ha indicado.

Por su parte, Esparza ha indicado que esta era "una pregunta bulo" y ha explicado que "públicamente yo he hablado de que sus gobiernos son legítimos". "Los gobiernos, efectivamente, y comparto con ustedes, no son de nadie. Del mismo modo que son legítimos, yo he afirmado muchas veces que su acuerdo con EH Bildu, una formación política que no condena el terrorismo de ETA, es indecente. Y que llegar al gobierno de esa manera a nosotros nos parece legítimamente indecente", ha remarcado.

En este sentido, ha relatado que "utilicé la palabra 'robados' porque lo vinculé con quien ha negociado dos Gobiernos y la moción de censura en Pamplona, un líder del socialismo, navarro y español, el señor Cerdán". "Líder socialista que, según la UCO, lidera una presunta trama corrupta que cobra mordidas del 2% por adjudicaciones de obra pública. Y por ello, señora Chivite, necesitaba gobiernos. Para presuntamente, según la UCO, seguir robando", ha manifestado.

Es decir, "no pacta gobiernos por ideología, no pacta gobiernos por programa electoral, pacta gobiernos con EH Bildu para, presuntamente, seguir robando". "De ahí la vinculación con la palabra robado", ha incidido.

Esparza ha mantenido que "es un gobierno legítimo, con un acuerdo indecente", y a su juicio "tiene más legitimidad democrática que gobierne la lista más votada porque representa de mejor manera la voluntad directa de los ciudadanos".

"No aceptamos ningún mensaje en la línea de que no se respeta el juego democrático, de que el poder es el nuestro, de autoritarismo, de rasgos antidemocráticos, porque desde luego en eso UPN ni ha estado antes ni está ahora", ha manifestado.

Por su parte, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha criticado que "hace unos días UPN afirmó en sede parlamentaria que se le habían robado nada más y nada menos que dos gobiernos de Navarra, una expresión que es muy grave en democracia, porque es que está cuestionando la legitimidad de las mayorías parlamentarias y, por lo tanto, el propio funcionamiento democrático de esta Cámara".

Esta, ha dicho, "no es ninguna nueva estrategia de las derechas", cuyas "armas" son "mentiras, acusaciones sin pruebas, tratar de deslegitimar los acuerdos democráticos y, sobre todo, sembrar dudas sobre la voluntad de la ciudadanía navarra". "Y, sobre todo, si ellos no están gobernando, activar el acoso y derribo", ha criticado, tras añadir que el Gobierno de María Chivite es "fruto de la voluntad expresada por la ciudadanía navarra en las urnas y, desde luego, no es un gobierno robado a nadie". "Porque los gobiernos no son patrimonio de ningún partido, sino que son la expresión legítima de las mayorías parlamentarias", ha dicho.