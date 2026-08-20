Chivite dice que Navarra asumirá sus "responsabilidades" con menores migrantes y pide al resto de CCAA que haga lo mismo

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que la Comunidad foral es "solidaria" y va a "atender a sus responsabilidades" en relación con los menores migrantes que recientemente han llegado a Ceuta, ante lo que ha pedido al resto de Comunidades Autónomas que "también lo hagan".

María Chivite ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "estamos hablando sobre todo de niñas". "Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas, niños, niñas, menores, en una situación de extrema vulnerabilidad. Por tanto, hay que ponerle humanidad a la política y no hablar de 'los menas'. Son menores no acompañados", ha afirmado.

A continuación, Chivite ha destacado que "Navarra es una Comunidad solidaria que siempre va a atender a sus responsabilidades y apelo a que el resto de Comunidades también lo hagan, porque tenemos unas obligaciones legales que cumplir". "Navarra y el resto de Comunidades tienen que hacerlo y Navarra, como siempre, estará a la altura de sus responsabilidades. Pero creo que lo tenemos que tratar en otros términos, en términos de que son personas en situación de extrema vulnerabilidad", ha destacado.

La presidenta ha indicado que "todavía no tenemos unas cifras de qué perfiles de personas van a venir o cuántos niños y niñas van a venir a nuestra Comunidad".

En ese sentido, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, ha explicado que "la capacidad ordinaria que tiene Navarra, en función del Real Decreto que se estableció el año pasado para que hubiese un reparto solidario y responsable entre todas las Comunidades Autónomas y que obedece a unos criterios de equidad y de justicia, es de 223 plazas para menores migrantes no acompañados". "En estos momentos tenemos unos 187 menores migrantes no acompañados en el sistema de protección de nuestra Comunidad", ha indicado.

Maeztu ha apuntado que se desconocen los datos de menores que podrían ser acogidos. "No sabemos cifras puesto que todavía se está haciendo la reseña de esos menores. Ayer el ministro del Interior adelantó que eran unos 2.168 los que se habían registrado hasta ahora y el jueves tenemos una conferencia sectorial en Madrid y seguramente ya nos adelantarán alguna cuestión sobre cómo va a ser el reparto", ha explicado.

La consejera ha afirmado que "hay que tener en cuenta que son menores muy vulnerables, todo lo que es el proceso de identificación de estos menores debe hacerse con todas las garantías legales y, por tanto, es un proceso que no va a ser corto".

Sobre el posible trasladado a la península de 500 niñas migrantes que han llegado a Ceuta, Maeztu ha afirmado que "hay una preocupación grandísima por todos los menores pero especialmente porque en esta ocasión ha habido muchas niñas, cerca de 600, que están en estos momentos en Ceuta, y hay una preocupación grande por parte de todas las autoridades del Ministerio, porque todos son vulnerables, pero las niñas todavía lo son mucho más".

La consejera ha explicado que "se van a arbitrar medidas, según ha trasladado la ministra, para que se pueda conjugar la asunción de estos menores por parte de las Comunidades Autónomas y también por parte de ONG que también asuman de alguna manera la tutela". "El Ministerio de Infancia y también el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social tienen experiencia porque ya se procedió con una parte importante de los menores de Canarias a organizar también dispositivos de este tipo en las Comunidades Autónomas y todos los detalles los podremos conocer la semana que viene de una manera mucho más precisa", ha indicado.

Sobre la posibilidad de ampliar recursos en Estella, Carmen Maeztu ha rechazado "noticias que son totalmente erróneas y falsas en torno a esta cuestión y que tiene que ver con el traslado de la residencia de mayores de Estella a otro espacio". "Hay 40 plazas. No vamos a hacer centros de más de 40 plazas, que quede claro para la opinión pública. Por tanto, tranquilidad en ese sentido y desde luego rechazar frontalmente todas esas acusaciones que se vierten de una manera totalmente infundada y que no hacen más que incitar al odio por parte de estos mecanismos de comunicación, porque no quiero llamarles medios de comunicación", ha señalado.