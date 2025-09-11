Chivite dice que ningún Gobierno ha dado más explicaciones que el suyo pero comparecerá cuando se le solicite

UPN afirma que la presidenta "no puede contar todo lo que sabe porque ha sido cómplice y ha guardado silencio"
PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que ningún otro Ejecutivo foral ha dado "más explicaciones" que el suyo pero ha asegurado que está dispuesta a comparecer cuando se le solicité para abordar la presunta trama de corrupción del 'caso Cerdán' "y volveré a contar lo que haga falta, donde haga falta".
"Compareceré como siempre donde se me solicite. Yo creo que más explicaciones de las que ha dado mi Gobierno no ha dado ningún otro en esta comunidad; más transparencia que la que ha ejercido este Gobierno no ha hecho ningún otro Gobierno de esta comunidad. Teniendo en cuenta que creo que todo está dicho y todo está respondido más allá de las mentiras que -UPN- cuenta, porque creo que más documentación e información no creo que quede por dar, volveré a contar lo que haga falta, donde haga falta, cuando así se me solicite", ha señalado Chivite, en respuesta a una pregunta del portavoz de UPN, Javier Esparza, en el pleno del Parlamento de Navarra.
María Chivite ha insistido en que "este Gobierno no ha cometido ninguna ilegalidad" y ha acusado a UPN de estar "montando un relato". "La única estrategia de UPN es que sus deseos de que este Gobierno haya sido corrupto se cumplan, pero espere sentado, porque eso no va a ser así, el tiempo dará y quitará razones, y me dará la razón a mí", ha afirmado.
A continuación, la jefa del Ejecutivo ha señalado que ella ha dado "numerosas explicaciones". "He venido a comparecer a este Parlamento en numerosas ocasiones, he respondido preguntas escritas, he respondido preguntas orales, he comparecido ante los medios de comunicación, he respondido siempre que los medios de comunicación me han preguntado, no como la presidenta de UPN. Yo no tengo ningún problema en comparecer en la comisión de investigación. De hecho, los grupos parlamentarios están abiertos a que esto sea así y también conocen de mi disposición para poder hacerlo", ha asegurado.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que Chivite no debería estar en el pleno del Parlamento porque tendría que haber presentado su dimisión "por adjudicar 76 millones de euros a una UTE donde está la empresa de Santos Cerdán". "Si lo sabía, porque lo sabía y entonces es cómplice; si no lo sabía, por no saberlo y mirar para otro lado. Su Gobierno ha adjudicado 76 millones de euros a una presunta trama de corrupción liderada por Santos Cerdán. Se debiera haber marchado", ha indicado.
Esparza ha afirmado que Chivite "no va a comparecer" en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra "porque no quiere comparecer". "¿Le parece normal comparecer en el Senado -donde su comparecencia ha sido solicitada por PP y UPN- y no en el Parlamento de Navarra? ¿Es normal que los navarros recibamos explicaciones en el Senado en lugar de en esta Cámara? ¿Tiene miedo a perder el Gobierno? En una comisión de investigación hay que decir la verdad. ¿No puede decirnos la verdad?. ¿Le preocupa que si nos dice la verdad tiene que presentar la dimisión?", ha planteado.
Javier Esparza ha considerado que la presidenta "no quiere ser interrogada porque no puede dar respuesta a alguna de las preguntas que le podemos hacer". "No puede contar todo lo que sabe porque ha sido cómplice y ha guardado silencio. Espero que el resto de grupos de la Cámara hagan que usted comparezca", ha señalado.