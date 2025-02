Chivite dice que no es "factible" un SMI propio y que Navarra "no tiene competencias" para ello

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado este martes, en relación con el planteamiento de los sindicatos LAB, EHNE, Steilas, ESK e Hiru de establecer un salario mínimo propio en la Comunidad foral, que esta no es una cuestión "factible" y que "legalmente" no tiene cabida.

"No lo veo factible, y además Navarra no tiene competencias en materia de trabajo. Por lo tanto, me parece que es una cuestión que legalmente ni siquiera cabe en nuestra Comunidad", ha señalado, en respuesta a los medios de comunicación después de participar en un acto en Pamplona.

Por otro lado, preguntada por los aranceles a las importaciones de acero y aluminio anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Chivite ha respondido que "esta es una mala noticia para Navarra". "Para Navarra, para España y para Europa. Sobre todo porque Navarra también tiene empresas que venden allá. Tenemos que medir cuál es el impacto. Veremos a ver en qué se materializan esos aranceles pero como digo esta es una mala noticia", ha dicho. Además, ha añadido que "me sorprende que haya formaciones políticas que sigan jaleando a Trump y apoyando a Trump, cuando es lo peor que le puede pasar a esta comunidad".

Respecto al nuevo decreto ómnibus acordado entre el Gobierno de España y Junts, que deja fuera las ayudas a los coches eléctricos, Chivite ha respondido que esa "preocupación" se la "trasladamos efectivamente al ministro". "Nuestra preocupación por que estas ayudas no fueron -y me sorprende, además- apoyadas por formaciones políticas como por ejemplo Unión del Pueblo Navarro, que ahora se erige en defensor del vehículo eléctrico, cuando no apoya estas ayudas que son clave para la compra de vehículos eléctricos", ha comentado.

Según ha subrayado, "el Ministerio nos transmitió la tranquilidad de que este paquete de medidas, concretamente estas medidas de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, volverán a ponerse en marcha, esperemos más pronto que tarde".

Finalmente, preguntada por la polémica surgida en torno a la adecuación de aulas para la realización de los exámenes de conducir en Tudela, Chivite ha contestado que "esta es una cuestión entre la DGT y el alcalde de Tudela en donde parece ser que no se ha dicho la verdad". "Pero aquí el Gobierno nada tiene que ver", ha apuntado.