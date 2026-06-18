Chivite dice que no ha mantenido ninguna reunión con Leire Díez: "No hay nada contra mí ni lo va a haber"

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que no ha mantenido "ninguna reunión" ni "ninguna conversación" con la exmilitante del PSOE Leire Díez. "No hay nada contra mí ni lo va a haber", ha asegurado la presidenta.

María Chivite, que ha respondido a una pregunta del PPN en el pleno del Parlamento de Navarra, ha destacado que tiene por obligación y cometido como presidenta del Gobierno reunirse "con representantes de instituciones y de empresas, porque forma parte de mi trabajo", pero ha insistido en que no ha hablado "nunca" con Leire Díez -investigada por su presunta participación en una trama para entorpecer causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno-. "Con quién hablaba y de qué, no lo sé, lo que es seguro es que conmigo, no", ha afirmado.

La presidenta ha reprochado al PP que "juegan a extender la sospecha, a hacer juicios paralelos, pero olvidan lo importante, que no hay nada ilegal". De hecho, ha señalado que los proyectos vinculados a Navarra que aparecen mencionados en anotaciones realizadas por Leire Díez "ni siquiera se han llevado a cabo".

María Chivite ha añadido que "me llevan acusando desde que soy presidenta de absolutamente todo, y especialmente en el último año me acusan de ser una persona corrupta, pero no hay ninguna prueba que lo acredite, porque si tuvieran alguna prueba, aquí no habría ni una sola pregunta parlamentaria, hubieran ido a los tribunales". "Los únicos que me han llevado a los tribunales fueron los de Vox y se llevaron un portazo porque ya se acredita que no hay nada contra mí ni lo va a haber", ha indicado.

La presidenta ha afirmado que con Leire Díez ha coincido "en alguna foto" y ha preguntado "de qué es indicio coincidir en una foto", porque "podíamos habar de muchas fotografías del señor Feijóo -presidente del PP-, y no con ningún supuesto corrupto, sino con alguien condenado".

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que en las libretas de Leire Díez "aparecen diferentes proyectos vinculados con la Comunidad foral de Navarra y me gustaría saber quién trasmitía esa información a la señora Díez". "Hay cuestiones de las que la presidenta debe dar explicaciones convincentes al conjunto de los ciudadanos navarros. Los navarros nos merecemos una serie de explicaciones convincentes", ha asegurado.

García ha criticado que Chivite "siempre niega absolutamente todo". "Negaba aquello de Santos Cerdán y estuvo en la cárcel por algo. Ahora parece que no conoce a Santos Cerdán. Igual tampoco conoce al señor Zapatero. Mientras ustedes lo niegan, las evidencias son palpables", ha dicho, para afirmar que Chivite es "incompatible con decir la verdad pero es momento de que dé explicaciones al conjunto de los ciudadanos navarros".