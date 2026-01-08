Chivite dice que la remodelación del Gobierno busca "dar un nuevo impulso político" para lo que resta de legislatura

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en la rueda de prensa en la que ha anunciado la remodelación de su Ejecutivo. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que la remodelación de su Ejecutivo busca "dar un nuevo impulso político" para los próximos quince meses que restan de legislatura.

Chivite ha explicado en rueda de prensa estos cambios, consistentes en la salida del vicepresidente primero, Félix Taberna, y la portavoz del Gobierno, Amparo López, para nombrar a Javier Remírez como vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad, y portavoz, y a Inma Jurío como consejera de Interior, Función Pública y Justicia.

La presidenta ha afirmado que "la gente lo que demanda es certidumbres, estabilidad, tranquilidad, menos ruido" y "la estabilidad no se garantiza con la mera inercia". "Con el nuevo año, el Gobierno de Navarra de la undécima legislatura abre una etapa en la que la política toma todavía más protagonismo, y lo digo de forma consciente y además también en el más amplio sentido de la palabra política", ha señalado.

Según ha dicho, "en este contexto de polarización, de desinformación, con el descrédito deliberado de las instituciones, necesitamos más que nunca la buena política y a hombres y mujeres que quieran ponerse al frente".

María Chivite ha señalado que ha trasladado a los socios de Gobierno -Geroa Bai y Contigo-Zurekin- su voluntad de hacer cambios en el Ejecutivo y "los socios no han planteado ninguna modificación" en las carteras de las que son titulares. "Creo que la inercia no es una buena manera de funcionar y, por lo tanto, creo que había que imprimirle otro ritmo y otro perfil político y es lo que he acometido", ha sentenciado.

(Habrá ampliación)