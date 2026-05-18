Chivite expresa su "rotunda condena" por el presunto crimen machista de Arguedas: "Es absolutamente insoportable"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha expresado este lunes su "más rotunda condena" al presunto asesinato machista cometido en Arguedas.

"Es absolutamente insoportable", ha manifestado la presidenta en un mensaje en la red social X.

Chivite ha trasladado todo su "cariño y apoyo a la familia y amigos de la mujer asesinada". "Cada asesinato machista es un fracaso como sociedad. Ni una menos", ha afirmado.