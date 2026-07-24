Chivite habla de una "caza de brujas" contra ella: "Cuanto más se investiga, más queda claro que no hay nada sobre mí"

La presidenta de Navarra, María Chivite. - PARLAMENTO DE NAVARRA
PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha trasladado este viernes a UPN, quien le ha llamado a comparecer en el Parlamento sobre el último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, que "cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada sobre mí". "No hay nada ni va a haber nada contra mí", ha afirmado, para manifestar "tranquilidad total".
"La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada", ha subrayado.
Chivite ha indicado a UPN que "ustedes seguirán con su historia falsa y yo diciendo una verdad que nunca van a querer creer porque no les interesa". "Y así podemos estar en bucle lo que resta de legislatura. Pues yo estoy dispuesta", ha advertido, y ha señalado que "si alguien ha hecho algo, que pague, pero no seré yo".
La presidenta ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de UPN, para hablar del informe patrimonial del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán elaborado por la UCO de la Guardia Civil; y ha indicado que "no se nos remite oficialmente este ni ningún informe de la UCO que tenga relación con el procedimiento judicial" y que UPN ha tenido acceso a él "bien sea por que están personados en la causa, bien sea por las sucesivas filtraciones de esos informes".
Al hilo, la presidenta ha trasladado que "no sé si son conscientes sus señorías de que la filtración de informes de la UCO pudiera constituir un delito". "Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos, aunque de hecho lo son", ha dicho, para señalar que "esas filtraciones, hechas además a modo 'goteo', permiten sobre todo a la oposición, construir un 'relato' desvirtuando la realidad, porque lo que los informes contienen son elementos indiciarios que deben ser validados en parte o en su totalidad por un juez y posteriormente en un juicio oral".
María Chivite ha señalado que "esta comparecencia nada tiene que ver ni con la gestión del gobierno ni con el control al gobierno". "Que la presidenta tenga que hablar de un informe que no recibimos oficialmente porque no somos parte de esta causa sobre una investigación patrimonial de una persona, que ni forma ni ha formado parte del Gobierno de Navarra, es cuando menos extraño", ha opinado.
En cualquier caso, la jefa del Ejecutivo ha expuesto que "no tenemos nada que ocultar sino al contrario". Ha defendido así que "más transparencia que la de este Gobierno no la ha tenido ningún otro". "Y, además, ya ha habido una comisión de investigación en esta Cámara que ha concluido que no hay acreditada corrupción", ha dicho, para incidir en que "como administración, pagamos a las UTES que hacen obras, que es nuestra obligación".
María Chivite ha continuado diciendo que "digo esto porque hay quien pretende deducir que pagar a una UTE por una obra adjudicada legalmente es sospechoso". "Lo digo por ese vínculo de una tarjeta de la que tanto se ha hablado, y que es de Servinabar, con el dinero de las obras de Belate. Nosotros pagamos por una obra que se está haciendo a quien la hace. De eso respondemos", ha sentenciado.
Según ha añadido, "a modo de curiosidad, no hay más que mirar los tiempos de uso de la tarjeta y cuándo empezaron los pagos". "Según parece, esa tarjeta se dejó de usar en febrero de 2024 y la primera certificación de las obras es del 13 de junio de 2024", ha expuesto, para incidir en que "es obvio que el primer pago a la UTE de Belate es posterior a que se dejara de usar esa tarjeta".
Respecto a su secretaria, ha indicado que "dado que se habla de una actuación de ella, aunque como trabajadora del partido, no me corresponde como presidenta hablar de ello, lo hará la portavoz socialista, pero ya que se le cita en la petición de comparecencia, quiero recordar que el partido ya ha dicho que todo está justificado, correcto y por cierto desde el minuto uno a disposición de quien quiera acceder a esa documentación, porque de momento nadie la ha pedido".
Ha incidido Chivite en que le "da pena" que "estas filtraciones de informes que son trabajos parte de una investigación y no sentencias ni condenas, hagan daño a personas por un uso intencionado para señalar y poner en el foco en quien ni siquiera ha tenido la oportunidad de explicarse". Y ha insistido en que "nadie de mi gobierno está investigado ni a mí me van a encontrar nada". "Por tanto, por muchos informes de la UCO o de quien sea que se sigan haciendo, y por muchas veces que me sigan llamando a esta Cámara, el resultado será el mismo", ha subrayado.
(Seguirá ampliación)