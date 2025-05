Chivite e Illa defienden a Cerdán ante el "acoso personal sin ninguna prueba" y la política basada en "especulaciones"

PAMPLONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, han censurado el "acoso personal sin ninguna prueba" contra el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la política basada en "especulaciones".

Preguntada por las informaciones que apuntan a un "supuesto informe" de la UCO que implicaría a Cerdán con el denominado 'caso Koldo', Chivite ha destacado que "no sé si existe, si es público, si es conocido o si ha filtrado parte de ese informe, pero en todo caso público no es y por lo tanto yo no lo he podido leer". Igualmente, ha remarcado que Cerdán "ha sido muy claro, muy contundente, ha negado todo" y "yo no tengo ningún motivo para no creer sus palabras".

María Chivite ha enmarcado estas informaciones en "un modo de hacer política" que es "el acoso personal sin ninguna prueba". Ha criticado que "aquí lo que ha ocurrido es que se ha invertido la carga: ¿aquí alguien tiene que demostrar que es inocente o estamos acusando sin ninguna prueba?". "Esto es a lo que estamos asistiendo en estos momentos, a un acoso absolutamente personal basado en la nada y remitiéndose a un informe que no sé quién conoce porque no es público", ha censurado.

Por su parte, Salvador Illa ha llamado a "hacer política seria, no basada en especulaciones ni en cosas que no conocemos". "Se puede ser vehemente, incluso duro" e "implacable en política", ha añadido el presidente, que ha rechazado una política "en la que valga todo". "A mí ese estilo no me gusta, creo que no lleva a nada y basar la política en especulaciones no es mi estilo", ha concluido.