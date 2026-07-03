Chivite llama a celebrar unos Sanfermines en "convivencia" y "libres" de cualquier agresión

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en su tradicional brindes presanferminero en el Palacio de Navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha deseado este viernes que los Sanfermines discurran con "respeto" y ha afirmado que "el mayor valor que tiene esta Comunidad es la convivencia", por lo que ha hecho un llamamiento a que "esa convivencia diversa, esa convivencia plural, se vea reflejada en estos Sanfermines, libres de cualquier agresión sexista o de cualquier otro tipo".

En el tradicional brindis presanferminero de la presidenta con cargos de su Gobierno, profesionales de los distintos departamentos del Ejecutivo y medios de comunicación, María Chivite ha señalado que "las mejores fiestas que podemos disfrutar son esas fiestas de la convivencia".

La presidenta también ha ensalzado "todo el trabajo que miles de servidores públicos van a hacer a lo largo de todos estos días para que podamos disfrutar de unas buenas fiestas". "Me refiero a todo ese dispositivo sanitario que va a hacer que si tenemos algún problema vamos a estar perfectamente atendidos, pero también todo ese dispositivo policial que va a hacer que podamos disfrutar de las fiestas", ha explicado.

María Chivite ha señalado que, tras los Sanfermines, se sucederán las fiestas en otras localidades y "nos iremos viendo a lo largo de todo el territorio de Navarra disfrutando también de esas fiestas de los pueblos, porque Navarra son también sus pueblos".

Por otro lado, la presidenta ha afirmado que, "más allá de las fiestas, este Gobierno sigue, tenemos muchas cosas todavía que sacar adelante, tenemos en trámite parlamentario leyes muy importantes, como la de industria, la ley de salud, la ley de víctimas, o la ley de despoblación y desarrollo rural". "Por lo tanto, tenemos un Gobierno que sigue, que entra en la última etapa de la legislatura y espero que este Gobierno siga dando unos felices Sanfermines el próximo año 2027", ha señalado.