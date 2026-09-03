Chivite muestra su "condena rotunda" a las agresiones contra periodistas en las concentraciones de apoyo a Ceuta

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha mostrado este jueves su "condena rotunda" a las agresiones contra periodistas en las movilizaciones que tuvieron lugar este miércoles en apoyo a Ceuta, también en la concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona.

En un mensaje publicado en la red social X, Chivite ha indicado que "el odio, la intimidación y la violencia no tienen cabida en una sociedad democrática y no pueden normalizarse".

"Frente al peligroso avance ultra, más convivencia, más respeto y más democracia", ha expuesto la presidenta.