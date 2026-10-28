Chivite muestra su "consternación" ante el accidente ferroviario y destaca la "disposición" del Gobierno para "ayudar"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mostrado su "consternación, solidaridad y afecto para con las familias de las personas afectadas" en el accidente ferroviario de este miércoles en Toledo, que ha provocado al menos una treintena de fallecidos.

En declaraciones a los medios de comunicación desde Perú, donde se encuentra de viaje institucional, Chivite ha mostrado "toda la disposición del Gobierno de Navarra al servicio de, bien sea Castilla-La Mancha, bien sea el Gobierno central, para lo que podamos ayudar, si es que se nos necesita, todo el apoyo a los servicios sanitarios y de emergencias".

"Y esperaremos a ver si el Gobierno de España declara luto oficial, al que Navarra, por supuesto, también se sumará", ha añadido.