Chivite se muestra "orgullosa" del modelo universitario de Navarra, "que antepone la excelencia al lucro"

La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que se siente "muy orgullosa" del modelo universitario de la Comunidad foral, "un modelo universitario de excelencia, que antepone la excelencia al lucro, la calidad a la cantidad, y que pone al alumnado en el centro de las decisiones". "Y creo que los resultados nos avalan", ha apuntado.

En respuesta a una pregunta oral formulada por el PSN en el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha señalado que "Navarra es una comunidad puntera en materia universitaria" y que la Fundación Conocimiento y Desarrollo "destaca la fortaleza de nuestro ecosistema universitario y de nuestra apuesta por esa calidad educativa en el ámbito universitario, que está dando resultados".

"Navarra ha optado, y así lo ratifica el anteproyecto de la que va a ser la primera ley universitaria de Navarra, por un modelo en clave de ecosistema, donde la universidad conecta con la sociedad, donde la universidad crea valor, donde la universidad ofrece un servicio de máxima calidad y donde los estudios que se imparten son excelentes, y así lo acredita la elevada empleabilidad de los estudios universitarios.

Frente a "quienes impulsan esos centros privados que se mueven simplemente por el negocio", Navarra "promueve un ecosistema universitario de referencia". "Y todos los datos lo indican así. Lideramos el rendimiento académico en España, con una tasa del 87%, ocho puntos por encima de la media nacional. Somos la comunidad en la que más estudiantes concluyen los estudios en el tiempo previsto. Somos la segunda región en publicaciones científicas por profesor. Y tenemos la inserción laboral más alta del país en titulaciones universitarias", ha apuntado.

En este "ecosistema puntero", la universidad pública "ha jugado un papel muy relevante, un papel nuclear, impulsando la excelencia, impulsando la investigación abierta, la internacionalización, la igualdad" y por eso "ese convenio plurianual del año pasado, con casi 400 millones de euros hasta el año 2028, es un hito histórico para consolidar un centro, que sin duda y de manera clara, contribuye al desarrollo económico y social de nuestra comunidad".

"Creer en la universidad no son discursos, es dotarle de estabilidad y dotarle de financiación, pero también apoyar a las familias con becas para que puedan mantener a sus hijos y sus hijas en la universidad. Desde esa convicción hemos actualizado los umbrales para que las becas universitarias lleguen a más estudiantes. Prevemos incrementar en torno a un 25% el número de personas que se beneficien de estas ayudas al estudio, otra manera de invertir en nuestro sistema universitario", ha añadido.

A su juicio, "liderar indicadores como los que he citado nos refuerzan en ese camino emprendido". "Cuando los datos son incontestables demuestran que cualquier otro modelo siempre será peor. Este Gobierno va a seguir impulsando este modelo, ese es mi compromiso, avanzar y mejorar sobre las bases que hemos impulsado y que sitúan a Navarra liderando un ecosistema universitario puntero y excelente", ha manifestado. También ha hecho referencia a las pruebas de la PAU, y ha deseado a los estudiantes que "tengan ese resultado que quieran para poder elegir la carrera a que quieren estudiar".

Por su parte, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha compartido que Navarra "está ocupando una posición de liderazgo en los principales indicadores universitarios de nuestro país" y que estos resultados no son "nada casual", sino fruto de "una serie de decisiones políticas concretas, de priorizar esa educación pública y de apostar con coherencia por un modelo universitario que está combinando la excelencia académica con cohesión territorial y también la igualdad de oportunidades". "Nada de esto es irreversible, porque es el resultado de un modelo de gobernar y es una apuesta por lo público y también por la igualdad de oportunidades", ha apuntado.