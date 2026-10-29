Chivite pide "aclarar lo sucedido" en el accidente ferroviario "para seguir confiando en las instituciones"

La presidenta de Navarra, María Chivite. - Diego Radamés - Europa Press

PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que "lo que tiene que hacer el Gobierno de España es aclarar lo sucedido" en el accidente ferroviario de Toledo "para seguir confiando en las instituciones".

"Lo primero, por supuesto, es la solidaridad con las víctimas, con sus familiares, la atención de la emergencia, que creo que se está gestionando bien, pero lo siguiente y de manera inmediata es esclarecer lo sucedido, el porqué, y si fuera necesario también los mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país", ha indicado Chivite en declaraciones a los medios de comunicación en Buenos Aires (Argentina), donde se encuentra realizando un viaje institucional.

Chivite ha participado en un minuto de silencio que se ha guardado en la embajada de España en Buenos Aires en recuerdo de las víctimas del accidente, que deja 69 personas fallecidas. "Me ha parecido muy oportuna la decisión de la embajada de hacer ese minuto de silencio. La vinculación de España, de Navarra también, con Argentina es total", ha indicado la presidenta.

De hecho, según ha señalado, al menos una fallecida en el accidente es argentina. Además, ha explicado que ha coincidido en Buenos Aires con el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán (PP), lo que "me ha dado la oportunidad de trasladar al Partido Popular mis condolencias por el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez".