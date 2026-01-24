Chivite pide a los jóvenes estar "alerta" frente a la desinformación, que es "aliada de la ultraderecha"

Archivo - La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha llamado este sábado a los jóvenes a no caer en el "derrotismo" y a estar "alerta" ante la desinformación, que es "aliada de la ultraderecha" y que además ha considerado como parte de "una estrategia política bien diseñada y bien ejecutada".

María Chivite ha intervenido este sábado en el XIII Congreso de Juventudes Socialistas de Navarra (JSN), en el que Guzmán García García (1998) ha sido proclamado como secretario general de organización tras un proceso de primarias en el que ha sido el único candidato. Sustituye en el cargo a Kevin Lucero, en ejercicio desde 2019.

La líder del PSN ha afirmado que "el momento histórico en el que vivimos en Navarra, en España, en Europa, en el mundo, es un momento clave, y es cierto que tanto en Navarra como en España tenemos gobiernos progresistas, pero lamentablemente somos islas en un mundo que está girando a posiciones ultraconservadoras y ultranacionalistas".

Chivite ha asegurado que "la internacional ultra está en forma, no tenemos más que mirar a Estados Unidos, como foco irradiador, y con una Europa encerrada en sus discusiones internas frente a las dos superpotencias mundiales".

La secretaria general del PSN ha añadido que "el ambiente en Bruselas no es precisamente muy optimista para las opciones progresistas". "Las ideas reaccionarias se abren paso apoyadas en los nacionalismos excluyentes, que son la dirección contraria de la necesaria construcción europea", ha señalado Chivite, que se ha reivindicado como "una europeísta convencida".

Así, ha afirmado que "tenemos que cuidar lo que hemos construido, tenemos que recordar de dónde venimos, qué había antes de la Unión Europea en Europa, nacionalismo y guerra; qué es lo que parece que se impone en el mundo en ese pelea geoestratégica de los liderazgos vociferantes, liderazgos violentos, liderazgos machistas".

En este escenario, Chivite ha afirmado que "debemos contagiar nuestras inquietudes al conjunto de la sociedad". "La apatía es la aliada de la desinformación y la desinformación aliada de la ultraderecha. No es casualidad. No es una característica de nuestra sociedad. Es una estrategia política bien diseñada y bien ejecutada", ha indicado, para señalar que "no es derrotismo, es alerta".

Chivite ha animado a "huir de los discursos convencionales que dejan a las derechas el camino libre para ser representantes de esa libertad para tener una vida mejor para la mayoría". "La política y los jóvenes están desconectados. Las opciones políticas más alejadas de nuestra ideología progresista lo hacen muchísimo mejor. No podemos permitirnos el lujo de la frustración, de la autocomplacencia, de esa mirada distante, porque los problemas sociales son política, porque el debate es política, la guerra cultural es completamente ideología", ha señalado.

Así, ha indicado que "la integración de las personas migrantes que vienen a contribuir con su trabajo a una vida mejor para ellos y para ellas y también para el conjunto de la sociedad; las políticas en materia de vivienda, que se ha convertido en el principal escollo para el ascensor social en nuestro tiempo; el auge del machismo estructural; las libertades civiles que ya demasiadas veces consideramos garantizadas; todas esas cuestiones son política".

Chivite ha pedido a los integrantes de Juventudes Navarras que "si la política no os representa, participad, haceos oir en el partido". "Ensanchad nuestro perímetro de influencia. Hoy tenemos una presencia institucional, una capacidad de diálogo y un acuerdo político nunca visto antes en Navarra. Y tenemos que aprovecharlo", ha indicado.

La líder del PSN ha afirmado que "existe una estrategia bien pensada, bien organizada, bien dirigida, definida a escala mundial de la antipolítica, de la extrema derecha, para aprovechar los problemas a los que se enfrentan los jóvenes, sobre todo la vivienda o la precariedad en el empleo, para arrinconarnos hacia posiciones políticas extremas".

Chivite ha afirmado que "siempre ha sido difícil acceder a una vivienda o lograr un trabajo digno por parte de los jóvenes", aunque ha reconocido que "ahora lo es más". "En el caso de la vivienda, especialmente para los jóvenes, es verdad que no ven un horizonte de emancipación y de creación de un proyecto de vida propio", ha indicado, pero ha defendido que la política "puede ofrecer respuestas" y ha señalado que en Navarra se han puesto topes para el mercado de alquiler, existe un banco público de vivienda con servicios para inquilinos y para arrendadores, y se han puesto en marcha ayudas a los jóvenes o desgravaciones a los propietarios.

En el Congreso también ha intervenido el nuevo secretario general de Juventudes Socialistas. Guzmán García es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, además de estudiante de un Máster de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Actualmente desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la gerencia.

El secretario general de JSN ha señalado que "nuestras siglas siguen intactas tras tantos años y nuestras luchas son las mismas, pero cada generación tiene la responsabilidad de actualizar la lucha socialista a su tiempo". "Nuestro tiempo tiene unas cuestiones claras, crisis de vivienda, emergencia climática, y ofensiva neofascista que quiere robarnos los derechos que hemos adquirido durante décadas de valiente lucha socialista", ha afirmado, para señalar que "debemos combatir la ola ultra y ganar la batalla cultural".

Además, Guzmán García ha asegurado que JSN aportará en el seno del Partido Socialista de Navarra "crítica constructiva, debate y avance". "Sabemos de sobra lo que están juego en las instituciones. Nos va literalmente la vida en ello. Es nuestra capacidad de emancipación, es nuestra educación pública, es la igualdad entre hombres y mujeres, y es nuestro proyecto de vida. Venimos a asegurar que cada política progresista tenga una mirada joven", ha señalado.