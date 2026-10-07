Chivite pide que "Maricarmen no quede en un símbolo" y llama a "transformar las cosas"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha pedido este miércoles que "Maricarmen no quede en un símbolo" y ha llamado a "transformar las cosas" ante la situación de la vivienda.

De este modo se ha pronunciado Chivite en un mensaje en la red social X, despué de que este miércoles haya fallecido Maricarmen Abascal, cuyo desahucio derivó en la acampada de la Puerta del Sol en Madrid.

"Que Maricarmen no quede en un símbolo. Como ella, muchas personas y familias sufren por la vivienda. Nuestra responsabilidad es transformar las cosas para que la ciudadanía tenga una casa en la que vivir y en la que también pueda terminar sus días en paz. DEP", ha señalado Chivite.