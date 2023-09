Chivite pide a los socialistas "apoyo y total confianza" para Pedro Sánchez ante su posible investidura

La líder del PSN critica a UPN: "No vemos nada que indique que quiera empezar a entender Navarra como es"



PAMPLONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha pedido este sábado "apoyo y total confianza" para el líder del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, ante el posible proceso para su investidura una vez que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha conseguido el respaldo necesario del Congreso de los Diputados.

En su intervención en el Comité Regional del PSN, María Chivite ha explicado que la próxima semana se conocerá si Pedro Sánchez es propuesto por el Rey como candidato a la Presidencia. "Serán momentos tensos, intensos, y nada fáciles y os pido tranquilidad, os pido que apoyemos y demos total confianza Pedro y a todo el equipo, porque Pedro, el PSOE, tiene un proyecto claro para nuestro país. Sabe qué camino es el del desarrollo económico y social justo e innovador, y es consciente de que ese camino no se puede transitar sin un clima de convivencia pacífica. Lo mismo que no es posible una Cataluña independiente no es bueno para España tener a una Cataluña en un ambiente de agitación constante. Tenemos que templar ánimos y que ganen la razón, el diálogo y la política con mayúsculas", ha señalado ante los socialistas navarros.

María Chivite ha añadido que "nos espera un gran futuro si todos entendemos que somos más y mejores juntos y unidos, y no es casual que la derecha no quiera poner el marco del debate público en su proyecto para este país, sino en cuestiones que se manejan en el ámbito de las hipótesis". "La derecha huye del verdadero debate que es el modelo de sociedad que queremos. No quiere hablar de su modelo pero lo estamos viendo allá donde está gobernando. Recortar servicios públicos, derechos, cuestionar la igualdad, la violencia machista o el cambio climático", ha afirmado.

María Chivite ha asegurado que el PP "quiere ocultar sus pactos con Vox". "La asunción por parte del Partido Popular de los propósitos, mensajes y posicionamientos de la ultraderecha constituyen un serio peligro de regresión democrática", ha censurado.

Tras ello, la secretaria general del PSN ha afirmado "es una buena noticia para España y para Navarra que Feijóo no sea presidente, porque de haberlo sido, hoy tendríamos ya un conflicto declarado con nuestro autogobierno, porque nos dijo que nos iba a retirar la competencia de tráfico".

La jefa del Ejecutivo foral ha trasladado a Pedro Sánchez "ánimo y fuerza". "España necesita un presidente socialista, la ciudadanía en Navarra habló alto y claro y ahora toca articular esa voz en un Gobierno de progreso plural y social que siga defendiendo a España tal y como es", ha indicado, defendiendo un Gobierno central que "respete a Navarra como es, y eso con la derecha no pasaría".

CRÍTICAS A UPN

Durante su intervención, Chivite ha abordado también los retos que tiene por delante el Gobierno de Navarra en la nueva legislatura, señalando entre sus prioridades la sanidad pública, la industria, la convivencia y la igualdad.

La líder del PSN y jefa del Ejecutivo ha asegurado que serán "ambiciosos" para afrontar estos retos y ha esperado "encontrarnos en este camino a numerosos agentes de la sociedad que quieren aportar, participar y construir en común por el bien de Navarra".

En este punto, Chivite ha asegurado que "UPN no ha estado en esta construcción del bien común de nuestra tierra". "Un partido que ha estado en el Gobierno, un partido que sabe lo que es gobernar, no ha estado a la altura del momento. Y no me refiero a que critique lo que considere, faltaría más, pero apoyando al Gobierno, a las empresas y al conjunto de las personas trabajadoras en las transformaciones. Quien ha gobernado y sabe cómo son las cosas, debería tener otra altura institucional y otro sentido de la responsabilidad política", ha señalado.

Chivite ha añadido que, "cuando escucho al señor Esparza hacer un supuesto viraje hacia acuerdos con formaciones como Geroa Bai, me pregunto cuándo las palabras darán paso a los hechos, porque a día de hoy nada a cambiado". "UPN ha votado a favor de Feijóo, el candidato del PP que va de la mano de Vox; ha votado en contra de que se use el euskera en el Congreso; sigue atacando con mentiras al Gobierno en cuestiones tan sensibles como el futuro de la principal empresa de nuestra tierra, por cierto, mentiras que se han ido desmontando una a una; UPN defiende la educación segregada por sexos; sigue cuestionando la legitimidad de este Gobierno, pero no tiene problema alguno en apoyarse en Vox para lo que haga falta, también para gobernar los ayuntamientos".

En ese sentido, María Chivite ha afirmado que "a día de hoy no vemos en UPN nada que indique que quiera empezar a entender Navarra como es y apoyar a Navarra, en lugar de empeñarse en proyectar una imagen de Navarra del desastre, que no es real y que tanto daño hace al conjunto de los navarros".

Por contra, la jefa del Ejecutivo ha destacado que el PSN tiene "unos socios con los que hemos acordado una hoja de ruta para los próximos cuatro años, tenemos también la capacidad de entendernos con otras formaciones políticas más allá de las que conformamos el Gobierno, tenemos una trayectoria que avala el camino emprendido y somos el Gobierno que más se parece a Navarra".

Además, ha afirmado que "ahora nos encontramos con un PSN fuerte, unido, consolidado, y esto debe ser un estímulo mas para hacerlo todavía mejor".