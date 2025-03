Chivite y Pradales piden "acelerar" las obras del TAV, una infraestructura "prioritaria"

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, han coincidido este martes en que las obras de construcción del tren de alta velocidad se deben "acelerar" y han subrayado que se trata de una infraestructura "prioritaria".

Después de participar en una reunión de la Asamblea General de la Eurorregión Navarra-País Vasco-Nueva Aquitania, que ha tenido lugar en el Palacio de Navarra, en una comparecencia ante los medios María Chivite ha señalado que "la conexión de Navarra con la Y vasca se decidirá con criterios técnicos, con un acuerdo que tiene que ser a tres partes, Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco y Gobierno de España".

Chivite ha explicado que le consta que "el estudio geotécnico del Ministerio que tiene que ver con la Sierra de Aralar va avanzando y es lo que nos dará una información muy importante sobre la posibilidad de ese trazado y, a partir de ahí, tomar la mejor decisión posible".

La jefa del Ejecutivo foral ha indicado que "los gestores públicos tenemos que ser extremadamente rigurosos con las inversiones que se hacen". "Estamos hablando de cientos de millones de euros, que tienen una complejidad técnica enorme. Paralelamente, hemos visto decisiones que se han tomado de otras obras públicas que se atienen más a criterios políticos que técnicos, y quizás no han sido las mejores decisiones. Por lo tanto, nos remitiremos a criterios técnicos", ha señalado.

María Chivite ha afirmado que quiere "la mejor conexión posible del corredor navarro con la Y Vasca, no debe ser una cuestión de presupuesto, no tenemos ningún interés político por un enlace o por el otro, lo que no quiero es que nos metamos en unas obras que se nos eternicen en el tiempo". "Espero que podamos conocer el detalle de todos esos estudios, informes geotécnicos del Ministerio y que podamos tomar la mejor decisión y que sea, eso sí, lo antes posible", ha indicado.

Chivite ha pedido también que "seamos conscientes de que si llevamos 20 años de retraso y yo llevo cinco y medio de presidenta del Gobierno de Navarra, en cinco años no vamos a recuperar el retraso de 20 años seguidos en los que se invirtió en esta Comunidad cero euros en esta infraestructura, porque, más allá de titulares, nadie ponía dinero encima de la mesa".

Además, la presidenta ha señalado que "el Gobierno de Navarra ya está comprometido con unas fechas, en documentos escritos". "Cuando firmamos hace escasas semanas el Plan de Empleo ahí viene claramente cuáles son las fechas en las que nosotros queremos concretar esta infraestructura del tren Pamplona-Zaragoza para el año 2030, que coincide con las fechas que plantea también esta plataforma que ha surgido en torno al tren", ha indicado.

Así, sobre el hecho de que el comisionado del Corredor Atlántico no fijara fechas para el proyecto, Chivite ha indicado que "lo que vino a decir el comisionado es que él no era quién para poner las fechas y efectivamente eso a él no le corresponde, pero en todo caso esperemos cumplir con esas fechas a las que ya nos hemos comprometido y hay documentos públicos escritos acordados en torno a esas fechas.

PRADALES Y ROUSSET ENVÍAN UNA CARTA AL COMISARIO EUROPEO

Por su parte, el lehendakari Imanol Pradales ha afirmado que, junto con el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, también presente en la comparecencia, ha enviado una carta al comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, después de que el pasado 28 de enero ya le trasladaran conjuntamente en Bruselas "nuestra preocupación por la larga lista de retrasos que acumula el corredor atlántico ferroviario".

"Mediante esta carta le hemos invitado formalmente a lo que allí nos comprometimos, que es a que venga a conocer in situ tanto en Irún, Hendaya como en Burdeos la realidad de primera mano, una realidad que nos está impidiendo el desarrollo económico, logístico, ferroviario de modernidad que exigen esta cooperación transfronteriza y el corredor atlántico. No puede ser que todavía sigamos desconectados de Europa en alta velocidad ferroviaria y vamos a trabajar conjutamente por cambiar esta realidad", ha subrayado Pradales.

El lehendakari ha censurado que "las obras del tren de alta velocidad se vienen eternizando desgraciadamente durante décadas en nuestro país y por eso yo solicité hace ya varios meses en mi primera reunión con el presidente Sánchez que se aceleraran las mismas porque llevamos décadas hablando de esta cuestión y Euskadi sigue sin estar conectado a la alta velocidad". "Esto incide directamente en nuestra competitividad económica, en la capacidad de movilidad de las personas, y también en lo que afecta de alguna manera a los corredores de carácter europeo", ha subrayado.

Por ello, Imanol Pradales ha pedido "aceleración de las obras y de los trámites en relación con el conjunto del tren de alta velocidad en lo que afecta a la Comunidad Autónoma Vasca, porque, aunque estamos focalizando mucho el debate mediático político a veces en relación con la conexión con Navarra, que no se nos olvide que está sin resolverse la conexión Vitoria-Burgos y por lo tanto podemos estar en un momento en que hayamos resuelto la conexión de las capitales vascas y de la Y, pero estamos desconectados hacia el norte transfronterizamente, porque no tenemos conexión en alta velocidad hacia Dax, y estamos desconectados hacia el sur porque no tenemos conexión Vitoria-Burgos".

Pradales ha defendido que "el tren de la alta velocidad es algo prioritario y en donde se deben acelerar las obras y los trámites que afectan al conjunto de los elementos que todavía están sin resolverse". "Tiene que ver con un proyecto que es prioritario en términos europeos, que está establecido así por la propia Comisión y por lo tanto es ahí donde tenemos que poner el foco y no mirar al dedo y dejar de ver la luna. Aquí la cuestión fundamental es cómo aceleremos la alta velocidad ferroviaria que afecta a Euskadi, que afecta al conjunto de las conexiones del arco atlántico y que afecta por lo tanto a la conexión peninsular con el continente europeo", ha señalado.