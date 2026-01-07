Chivite prepara una remodelación del Gobierno de Navarra con la salida del vicepresidente primero y la portavoz

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, está preparando una remodelación de su Ejecutivo, del que saldrían el vicepresidente primero, Félix Taberna, y la portavoz Amparo López, una decisión que la presidenta anunciaría en breve, previsiblemente este jueves.

Según ha informado Diario de Navarra este miércoles y han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, los cambios planeados por Chivite afectan a los cargos socialistas del Gobierno de coalición del que también forman parte Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

En concreto, dejarían el Gobierno de Navarra el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López.