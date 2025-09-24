Chivite presenta el ecosistema industrial de Navarra en la visita a la sede central de Hyundai en Seúl

La presidenta Chivite junto al consejero Irujo e integrantes de la delegación navarra en la República de Corea en su visita a la sede central de Hyundai. - GOBIERNO DE NAVARRA

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha indicado que "Navarra es uno de los mejores y más completos ecosistemas industriales del sur de Europa" en la reunión que ha mantenido con representantes de Hyundai en la sede central que esta compañía de automoción tiene en Seúl.

Hyundai Motor Company es la empresa matriz de Hyundai Mobis a través de la cual se impulsará la producción de vehículos eléctricos en la Comunidad foral. Ante dirigentes de la multinacional de automoción coreana, la presidenta ha destacado además que a la Comunidad foral "le faltaba una pieza fundamental: el ensamblaje de baterías", y en ese aspecto ha añadido que "con la alianza estratégica entre Volkswagen y Hyundai nuestra región podrá aspirar a liderar la producción integral de vehículos eléctricos en España".

Hyundai Motor Company es el tercer grupo automovilístico en ventas del mundo y en 2024 fue declarado "mejor marca global". Cuenta con 13 plantas de producción en todo el mundo y ocho centros de I+D+i. Hasta 2027 prevé lanzar al mercado diez nuevos modelos de vehículo eléctricos, ha informado el Gobierno foral en una nota.

En la reunión han participado junto a la presidenta Chivite, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo; el director general de Fomento Empresarial de Infraestructuras, Iñigo Arruti, junto a representantes de la dirección de Hyundai Motor Company.

En su intervención, la presidenta ha recordado la transformación que está realizando la planta de Volkswagen en Pamplona para adaptarse a la fabricación del vehículo eléctrico; inversión de 1.000 millones de euros que la compañía alemana realizará en Landaben y que permitirá la fabricación de dos modelos de vehículos eléctricos del segmento B, ID Cross de Volkswagen y el EPIQ de Skoda.

Como final de la agenda de trabajo del viaje a la República de Corea, María Chivite ha mantenido un encuentro con el embajador de España en Corea, Julio Herraiz. En la cita han participado los integrantes de la delegación navarra que se ha trasladado al país asiático, junto con la consejera Económico y Comercial de la embajada, Renata Sánchez de Lollano Caballero.

En la reunión mantenida, ambas delegaciones han analizado las vías de colaboración entre Navarra y la República de Corea en materias estratégicas para la Comunidad foral como son el desarrollo industrial en sectores como la automoción, la agroalimentación, las energías renovables, o el ámbito de la salud con la presencia de importantes empresas farmacéuticas, ha añadido el Ejecutivo.